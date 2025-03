Illa contraposa el seu model econòmic al de Díaz Ayuso i insta a “invertir en Catalunya”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que Catalunya “vol ser la sala de màquines d’Espanya” per promoure el seu model de “prosperitat compartida”. Així ho va afirmar en una conferència econòmica a Madrid on va presentar el seu pla econòmic perquè Catalunya torni a ser “el motor econòmic d’Espanya i d’Europa” davant d’uns 300 representants d’empreses, entre els quals es trobaven el president del BBVA, Carlos Torres, i el del consell d’administració de Repsol, Antoni Brufau, institucions i el sector social. El president va asseverar que quan Catalunya avança “tots guanyen” i va apuntar directament a la Comunitat de Madrid per demanar-li que no “el tingui por”. “Us asseguro que Catalunya no té por de Madrid”, va postil·lar. Durant la seua intervenció, Illa va celebrar la tornada de seus socials d’empreses a Catalunya i va assegurar que és “una de les fites més felices” des que va arribar a la Generalitat. De fet, es va mostrar confiat que “n’hi haurà més durant els propers mesos”. El president va centrar el seu discurs a defensar el lideratge econòmic de Catalunya i l’estabilitat i seguretat jurídica que va assegurar que ofereix a inversors i empresaris. “La truita s’ha girat. Catalunya és garantia de lleialtat i de cooperació institucionals; promou la política constructiva i respectuosa que necessitem recuperar; i ofereix col·laboració publicoprivada perquè les empreses i els projectes capdavanters trobin el millor entorn en el qual desenvolupar-se, va asseverar. En aquest sentit, Illa va afirmar que el territori “torna a vibrar empresarialment i socialment” i “exhala ambició i energia”. Illa va voler il·lustrar amb dades la “recuperació del pols econòmic” i va destacar que per primera vegada en la història el PIB català ha superat els 300.000 milions d’euros.

El president de la Generalitat va insistir en la defensa del model de “prosperitat compartida” i el va contraposar directament al model “d’acumulació insolidària” que creu que practica Isabel Díaz Ayuso. En aquesta línia, va dir que “mentre que un model aposta pels drets i deures, per avançar junts, per invertir en serveis públics i per un creixement econòmic sostenible, l’altre es basa en els privilegis, a deixar amplis col·lectius al marge, a entendre els serveis públics com una despesa a retallar i en l’explotació il·limitada de recursos del planeta”. “El contrast és clar i diàfan”, va assenyalar. Malgrat les crítiques, Illa va allargar la mà a Ayuso per col·laborar.

Després del discurs, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va ironitzar a les xarxes afirmant que Catalunya “no serà el motor dels trens”. Per la seua part, el president del BBVA, Carlos Torres, va assegurar que és “il·lusionant” veure que Catalunya vol liderar i “impulsar la prosperitat de tot Espanya”. Mentrestant, des del PP van rebutjar que el socialista pugui donar “lliçons de res” a la presidenta madrilenya quan ell “no compta amb la confiança dels catalans”.