La unitat antiterrorista investiga l’incendi a l’aeroport de Heathrow

La unitat antiterrorista de la Policia Metropolitana de Londres ha assumit la direcció de la investigació de l’incendi en una subestació elèctrica que ha provocat el tancament total aquest divendres de l’aeroport d’Heathrow, el de més trànsit de passatgers d’Europa. Malgrat que de moment "no existeixen indicis" que apuntin a un sabotatge de la subestació de North Hyde, a Hayes (a uns quatre quilòmetres de l’aeroport), un portaveu de la Met va assenyalar en un comunicat que la Policia manté totes les hipòtesis obertes. "Estem treballant amb la Brigada de Bombers de Londres per establir la causa del foc, que segueix sota investigació. Encara que ara per ara no hi ha indicis de delicte, mantenim la ment oberta", va assenyalar.

La decisió que el servei antiterrorista hagi assumit la direcció de la investigació respon, va explicar la font, a "la localització de la subestació i a l’impacte que aquest incident ha tingut sobre una infraestructura nacional crítica". "Això es deu als recursos i capacitats especialitzats dins d’aquest comandament (antiterrorista) que poden ajudar el progrés ràpid de la investigació, per minimitzar la disrupció i identificar la causa", va afegir.

Per això, les forces de seguretat asseguren que de moment la implicació d’aquesta unitat és abans que res una "mesura de precaució". Un 10 % de l’incendi de la subestació elèctrica continua actiu, segons va informar prèviament el subcomissari del Cos de bombers de Londres, Jonathan Smith. Els bombers continuen operant a la zona afectada, rere el foc desenvolupat a la subestació de Hayes, que va deixar a milers de persones sense electricitat i va forçar el tancament de l’esmentat aeròdrom, amb més de 1.300 vols previstos per a avui cancel·lats, desviats o retardats.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, està "en estret contacte" amb les autoritats de cara a restablir l’electricitat a l’aeroport londinenc d’Heathrow i les localitats veïnes que van perdre el subministrament.

Més de 50 vols afectats a Espanya

El tancament total de l’Aeroport d’Heathrow-Londres aquest divendres per un "tall d’energia signiticatiu", a causa de l’incendi d’una subestació, afecta 54 vols a Espanya, dels quals 28 trajectes ja han estat cancel·lats a Barcelona, Madrid i Màlaga amb origen o destinació a la capital britànica. Així ho ha informat Aena en el seu compte d'X', en el qual ha especificat que a Madrid s’han suprimit 12 vols, sis arribades i sis sortides, mentre que a Barcelona han estat 14 trajectes eliminats, dels quals sis han estats arribades i vuit han correspost a sortides. En el cas de la ciutat andalusa, s’han suspès dos operacions, una d’enlairament i una altra d’arribada. A més, al aeropuert Adolfo Suárez Madrid-Barajas han estat desviades sis operacions, juntament amb una altra desviació a Barcelona des de Ciudad del Cabo.

En total, la xarxa espanyola d’Aena tenia previstes 54 operacions amb l’aeroport de Heathrow: 29 a Madrid, 19 a Barcelona, dos a Màlaga, dos a Tenerife Sud i dos a València. Davant del tancament d’Heathrow, el gestor aeroportuari ha indicat que els afectats consultin l’estat del seu vol amb la seua companyia aèria.

Els passatgers poden reclamar? Es una causa extraordinària?

Segons AirHelp, en virtut de la UK261, la normativa britànica sobre drets dels passatgers aeris, el tancament de Heathrow es considera causa extraordinària, per la qual cosa els passatgers no aconseguiran una indemnització econòmica pel retard o la cancel·lació.

Tanmateix, les companyies aèries estan obligades a ajudar als passatgers facilitant-los informació sobre els seus drets i proporcionant-los atenció i assistència durant la interrupció, com per exemple, oferint-los menjar, comunicacions (missatges o trucades) i proporcionant-los allotjament en un hotel (i trasllats d’anada i tornada a l’hotel) en cas de retards nocturns.

En cas de cancel·lació de vols, els passatgers han de tenir la possibilitat d’elegir entre el reemborsament del bitllet, en cas que al passatger ja no li interessi continuar amb el viatge, o un canvi de ruta: vols o transport alternatiu, com més aviat millor.