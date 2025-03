Caos pel tancament de l’aeroport de Heathrow a causa d’un incendi

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’aeroport de Heathrow, a Londres, va patir ahir un important tall d’electricitat a causa d’un incendi en una subestació elèctrica propera que proveeix l’aeròdrom provocant la cancel·lació de nombrosos vols i també va deixar sense llum 16.000 habitatges i molts negocis.

Malgrat que de moment no existeixen indicis que el foc fos provocat, al ser una instal·lació crítica la investigació es va derivar, per protocol, a les unitats de terrorisme de la Policia Metropolitana de Londres.

Tot i que en un primer moment s’esperava que l’aeroport romangués tancat durant la jornada d’ahir, les autoritats aeroportuàries van anunciar que les operacions van començar lentament a funcionar i s’esperava que operés a “ple rendiment” avui dissabte. “Els nostres equips han treballat incansablement des de l’incident per garantir una ràpida recuperació. Ara podem reprendre els vols de forma segura, prioritzant la repatriació i la reubicació de les aeronaus”, va escriure ahir a la nit l’aeroport al seu compte de la xarxa social X.

Així mateix, va defensar que els sistemes energètics de reserva van funcionar “com s’esperava”, davant les crítiques que està rebent. “Com que és l’aeroport amb més activitat d’Europa, Heathrow utilitza tanta energia com una ciutat petita. Per tant, no és possible tenir reserves per a tota l’energia que es necessita per operar amb seguretat”, va afegir.

S’estima que l’incident a Heathrow, el hub aeri amb més trànsit d’Europa, amb 84 milions de passatgers a l’any, pot haver afectat al voltant de 200.000 passatgers.

IAG –que agrupa les aerolínies Iberia, British Airways, Vueling i Air Lingus– va tancar la sessió borsària d’ahir amb una caiguda del 2,19%, fins als 3,398 euros per títol, marcada pel tancament de l’aeroport londinenc, que és hub (centre de connexió) de l’aerolínia British Airways.

El tancament total de l’aeroport de Heathrow va provocar la cancel·lació de 52 vols a Espanya amb origen o destinació a la capital britànica, segons va informar el gestor aeroportuari estatal Aena al seu compte de X.

En concret, l’aeròdrom espanyol més afectat va ser l’Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que va suprimir 29 vols, d’entre els qualss quinze arribades i catorze sortides, mentre que a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat van ser 17 els trajectes eliminats, sis arribades i vuit sortides.