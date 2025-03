Israel amenaça ara d’annexionar-se part de Gaza

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va ordenar ahir a l’Exèrcit apoderar-se de més territoris a Gaza, sense especificar-ne quins, i va amenaçar el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) amb la seua annexió a Israel si el grup islamista no allibera els ostatges: “Com més mantingui Hamas el seu rebuig, més territori perdrà, el qual serà annexionat a Israel”, va dir en un comunicat. Fins al moment, Israel va ordenar l’evacuació de les àrees costaneres d’Al-Awda, Al-Karama i Al-Sultan entre Jabalia i Ciutat de Gaza, al nord de la Franja, després de registrar un llançament de coets cap a territori israelià al sector. També va ordenar l’evacuació de Beit Lahia, al nord, on les tropes van llançar una operació terrestre. Per un altre costat, el Tribunal Suprem d’Israel va paralitzar de forma temporal el cessament per part del Govern del cap del Shin Bet, Ronen Bar, una mesura que es mantindrà en vigor fins que la cort revisi tots els recursos presentats contra la seua destitució, que ha suscitat nombroses protestes durant els últims dies a tot el país.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va afirmar que el país no està en perill d’una “guerra civil”, com va alertar dijous l’expresident del Tribunal Suprem Aharon Barak, però va insistir que és el Govern qui té la potestat de designar el cap de la Intel·ligència Nacional.