Trump ordena desmantellar gairebé per complet el departament d’Educació

El president dels EUA, Donald Trump, ha firmat una ordre executiva per desmantellar el departament d’Educació, les funcions del qual es reduiran a la mínima expressió en línia amb la seua promesa electoral de retallar el Govern federal i de tornar competències en ensenyament als Estats.

La Casa Blanca admet que l’agència no pot tancar-se per complet sense l’aprovació del Congrés, per la qual cosa mantindrà competències bàsiques relatives, per exemple, a la gestió d’ajuts, beques o préstecs estudiantils.

D’altra banda, el president dels Estats Units va afirmar que els migrants veneçolans deportats i empresonats al Salvador van ser sotmesos a un procés “molt rigorós” per verificar que formessin part de la megabanda criminal Tren de Aragua.

Així mateix, Trump va anomenar “terroristes malalts” els qui han cremat vehicles Tesla o han atacat concessionaris de la marca d’Elon Musk i va dir que “potser podrien anar a les presons d’El Salvador”.

En matèria aranzelària, el dirigent nord-americà va acollir de manera positiva una possible mediació del rei Carles III d’Anglaterra per resoldre el conflicte comercial obert entre els EUA i el Canadà.