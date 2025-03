Els EUA i Rússia centren en el mar Negre el pacte per a l’alto el foc

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Rússia i els Estats Units van celebrar ahir una maratoniana negociació a la capital saudita, Riad, per provar d’arribar a un acord que estableixi les bases per a un alto el foc a Ucraïna, encara que el resultat d’aquestes converses, que es van allargar més de 12 hores, no es coneixeran fins avui, ja que les dos parts intenten consensuar un comunicat conjunt. Segons la Casa Blanca, l’objectiu immediat de les converses és assolir una treva marítima al mar Negre que asseguri la lliure navegació, i malgrat que el Kremlin s’ha mostrat reticent amb aquest assumpte perquè serviria perquè Ucraïna pugui exportar de forma segura els seus cereals, segons va afirmar la portaveu del Departament d’Estat nord-americà, Tammy Bruce, les parts estan “a prop” d’arribar a un acord per a la treva, inclòs també el mar Negre. “Mai hi hem estat tan a prop, a una bufada d’un alto el foc complet”, va afirmar. Segons Bruce, les converses de l’equip nord-americà amb les dos delegacions enfrontades a Ucraïna, diumenge amb els envaïts i ahir amb els invasors, es van encaminar principalment a assegurar l’alto el foc al mar Negre. Posteriorment, va afegir, les parts podran començar a discutir “altres assumptes”.

Rússia ha rebutjat fins ara una treva total a Ucraïna, tant la de sis mesos com proposaven els europeus com la de 30 dies plantejada pels EUA, i únicament va declarar una treva energètica unilateral. Tanmateix, l’esmentada treva no sembla haver-se fet efectiva, perquè els atacs contra aquest tipus d’infraestructures han continuat.

Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va confirmar que la delegació d’Ucraïna es reunirà per segona vegada per tractar la possibilitat d’assolir una treva amb els representants dels Estats Units a Riad una vegada acabi la trobada allà dels emissaris de Washington amb els de Moscou.

Mentre avançaven les converses, continuaven els atacs d’un i altre costat. Ucraïna va detectar 99 drons russos durant la nit, dels quals 57 van ser abatuts. A més, un atac amb míssils contra una indústria a la ciutat de Sumi va afectar una àrea residencial i un hospital i va deixar 28 ferits, entre ells quatre nens. Rússia, per la seua banda, va assegurar haver interceptat 227 drons la matinada de diumenge a dilluns.