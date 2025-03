Trump anuncia aranzels del 25% a qui compri cru a Veneçuela

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir la imposició d’aranzels del 25% als països que comprin petroli o gas de Veneçuela a partir del 2 d’abril. Aquest “aranzel secundari” respon, segons Trump, al fet que Veneçuela ha enviat els Estats Units “desenes de milers de criminals d’alt nivell i altres delinqüents” de manera “intencionada i fraudulenta”. “Entre les bandes que han enviat als Estats Units es troba el Tren d’Aragua, que ha estat designada com a Organització Terrorista Estrangera. Estem en el procés de tornar-los a Veneçuela. És una tasca enorme!”, va afegir a la seua xarxa social.

L’anunci es va produir hores després de l’arribada d’un grup de prop de 200 veneçolans a l’aeroport de Caracas, a bord d’un avió des d’Hondures, que havien estat deportats pels Estats Units.

El nou capítol de la guerra aranzelària té lloc mentre creixen els rumors que els EUA planegen reduir l’abast de les taxes que té previst presentar el 2 d’abril. El comissari de Comerç, Maros Sefcovic, preveu reunir-se avui amb les seues contraparts nord-americanes i buscar una solució i evitar “aranzels nocius”.

D’altra banda, i en la seua croada per la reducció de la despesa pública, l’Administració Trump ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per acomiadar milers d’empleats públics en període de prova després que diversos jutges hagin ordenat al Govern readmetre els treballadors cessats.

Una altra de les obsessions de Donald Trump és aconseguir el control de Groenlàndia. El primer ministre sortint de l’illa, Mute Egede, va qualificar ahir d’“ingerència estrangera” la visita prevista per a aquesta setmana per part d’una delegació nord-americana encapçalada per Usha Vance, la dona del vicepresident del país, J. D. Vance, al costat de l’assessor de Seguretat Nacional, Mike Waltz. “Nosaltres decidim el nostre propi futur”, va afegir el primer ministre sortint. Trump va defensar la controvertida visita com “una mostra d’amistat, no una provocació. Estem tractant amb molta gent de Groenlàndia que vol veure que es prenguin mesures perquè estiguin degudament protegits i cuidats com cal”, va dir.