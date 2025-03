Palestins surten al carrer al crit de “Hamas fora, pareu la guerra”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Milers de palestins es van manifestar ahir, per segon dia consecutiu, en diferents punts de la Franja de Gaza en unes protestes inèdites contra el règim del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i pel final dels atacs israelians, que ja s’han cobrat més de 50.000 vides. “Ja està bé, volem Hamas fora!”, “Pareu la guerra!”, “Volem recuperar les nostres vides!” o “Volem la nostra llibertat!” són alguns dels eslògans que van corejar els manifestants, que van protestar almenys en dos punts del nord de l’enclavament, Beit Lahia i el barri de Shujaiya de la ciutat de Gaza.

“Hamas, atureu la guerra i marxeu! Deixeu el poder a Gaza a qualsevol entitat que es faci càrrec”, va dir un manifestant d’uns 30 anys en una protesta de prop d’un centenar de persones al barri de Shujaiya, a la ciutat nord de Gaza, que va seguir una altra de milers a Beit Lahia.

Dimarts, uns centenars de persones van sortir al carrer al nord de la Franja a protestar malgrat que molts residents temien les represàlies de Hamas, però van sortir al carrer de totes formes davant del cansament pel conflicte.

La mobilització es produeix una setmana després de la ruptura de l’alto el foc en vigor des del 19 de gener per part de l’Exèrcit israelià, que va reprendre els bombardejos i les incursions militars a Gaza amb un saldo de gairebé 800 morts.

Així mateix, l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA) va assenyalar que més de 120.000 palestins han estat desplaçats a causa dels bombardejos israelians des del reinici de la guerra i que hi ha ordres d’evacuació d’almenys 100.000 persones més al nord de l’enclavament.

A Israel, centenars de manifestants també han sortit als carrers des de la setmana passada per protestar contra el Govern de Benjamin Netanyahu per la crisi política al país i per exigir més compromís per a l’alliberament dels ostatges.

Mentrestant, Hamas va convocar tres dies d’“ira global” entre demà i diumenge per protestar contra els “crims sionistes” als Territoris Palestins Ocupats, inclosa la reactivació de l’ofensiva militar d’Israel contra la Franja.