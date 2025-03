Sánchez certifica que ni el PP ni diversos dels seus socis recolzaran els plans sobre defensa

Sánchez aposta per un exèrcit europeu i va avançar un pla per impulsar la indústria de la defensa. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va ratificar ahir al Congrés la seua intenció d’elevar la despesa en defensa fins al 2% del PIB sense “tocar ni un cèntim d’euro de despesa social ni mediambiental” i de presentar un pla industrial per canalitzar les inversions, però va certificar també que no compta amb el suport del PP ni de diversos dels seus socis d’investidura. Després de gairebé sis hores de debat i malgrat que tots els portaveus, tret del de Vox, van coincidir que Europa afronta una situació d’excepcionalitat, només el PNB i Junts van mostrar suport exprés als plans de reindustrialització anunciats.

El president del Govern central va retreure al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no estigui a l’altura del moment històric que viu Espanya i va atacar el seu acord amb Vox a València. “A vostè la política li queda gran”. Feijóo li va retreure que el seu únic pla sigui “insultar el PP” i li va replicar que és ell que necessita “un kit de supervivència”, amb referència al pack de provisions que recomana Brussel·les per sobreviure davant d’una crisi.

Era un debat molt esperat després de les últimes reunions i cimeres europees però, com ja havia avançat la Moncloa, Sánchez no va concretar plans, terminis o xifres per arribar al promès 2% del PIB destinat a defensa. Acudirà al Congrés per detallar aquest camí quan la UE, “en les pròximes setmanes”, ultimi els mecanismes de finançament europeus. Així mateix, va afirmar que abans de l’estiu presentarà un pla estatal per al desenvolupament i l’impuls de la tecnologia i la indústria de la seguretat i la defensa espanyola, un programa que concentrarà el gruix de la inversió addicional exigida per complir amb els socis europeus i canalitzarà programes de col·laboració publicoprivada.

El PP va deixar clar que, en un context de falta d’informació i propostes, Sánchez no pot comptar amb ells i no rescataran el Govern estatal dels seus socis. “El PP no és l’escull per a un pacte d’Estat de defensa a Espanya sinó el seu Govern”, va afirmar Feijóo. Com van fer alguns dels seus aliats d’esquerres, Feijóo va demanar a Sánchez que porti al Congrés els pressupostos i els seus plans de defensa abans de prendre qualsevol decisió: “O se sotmet a les Corts o se sotmet a les urnes; són les dos úniques sortides dignes que hi ha.”

La portaveu de Sumar, Verónica García Barbero, va tornar a rebutjar l’increment de la despesa militar entre crítiques a l’OTAN. “Deixem d’empenyorar-nos en una organització que ja és un zombie i posem les bases d’un futur segur per al nostre continent”, va afirmar.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va reclamar aquest dimecres que no es gasti “més sinó millor” en defensa, mentre que la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va esmentar la vocació europeista de Catalunya i es va mostrar disposada a implicar-se en la nova estructura de seguretat europea “amb garanties”, sempre que reverteixi en progrés per a la societat i l’economia catalana.

Anuncis dràstics a Europa per intensificar la seguretat

Davant d’un canvi radical en el panorama geoestratègic, amb noves amenaces i una política d’aliances en dubte, la UE planeja augmentar en 800.000 milions d’euros la despesa en defensa i Espanya ha assumit aquest desafiament esperant fer servir el 2% del PIB en defensa abans del 2029 sense tocar “un cèntim de la despesa social”. Tanmateix, altres països han decidit anar més enllà. Així, el Regne Unit, que ja no està a la UE, va presentar ahir al Parlament britànic un ajustament pressupostari que contempla un augment de la despesa en defensa i una reducció del pressupost destinat a ajuts socials per emmotllar-se al dràstic augment de la incertesa mundial.Suècia, que sí que és membre de la UE i recentment de l’OTAN, va anunciar també un augment històric en matèria de defensa, “el rearmament més gran des de la Guerra Freda” i amb el qual el país nòrdic aspira a dedicar a temes militars el 3,5% del PIB el 2030, nou dècimes més que en l’actualitat. Així, Brussel·les va proposar oficialment que les llars europees emmagatzemin subministraments essencials per a almenys 72 hores per una possible crisi, com desastres naturals, pandèmies o una guerra.