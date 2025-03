Trump anuncia un aranzel del 25% per als cotxes fabricats fora dels EUA

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir a la nit que aplicarà un aranzel del 25% per a tots els automòbils que siguin exportats al seu país, una nova i agressiva mesura que agreuja la guerra comercial iniciada per la seua administració. Així ho va afirmar en un acte convocat per a la firma d’una ordre executiva per fer efectiva la mesura aranzelària.

Hores abans havia incidit en una altra de les seues obsessions, Groenlàndia. Va insistir en la possibilitat d’annexionar-se l’illa a l’Atlàntic i sota sobirania de Dinamarca a la qual demà divendres està previst que viatgi una delegació nord-americana, inclòs el vicepresident J. D. Vance. Trump va manifestar que l’objectiu d’aquesta visita és “fer saber” als groenlandesos que els Estats Units necessiten l’illa per garantir la seguretat internacional.

El vicepresident Vance va anunciar, pel seu costat, que s’uniria a la delegació nord-americana –encapçalada per la seua dona, Usha– que viatjarà a finals de setmana a Groenlàndia. Aquesta visita ha despertat les crítiques de les autoritats daneses i groenlandeses, que acusen Washington d’“ingerència estrangera” i de viatjar sense invitació.

Paral·lelament, l’assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, va afirmar que assumeix la “plena responsabilitat” de la creació d’un xat obert de l’aplicació de missatgeria encriptada Signal entre diversos alts càrrecs de l’Administració dels Estats Units sobre operacions militars contra el Iemen al qual va ser convidat per error el director de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, mitjà que va publicar el contingut íntegre de la reunió.