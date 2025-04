La Justícia gal·la impedeix a Le Pen presentar-se a l’Elisi després de condemnar-la per malversació

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El mateix dia en què un sondeig la col·locava com a favorita per a les presidencials del 2027, la líder de l’extrema dreta francesa Marine Le Pen va veure compromès el seu futur polític per una condemna per desviació de fons del Parlament Europeu que inclou cinc anys d’inhabilitació amb aplicació preventiva. La sala 11 del tribunal correccional de París va declarar culpable la líder d’Agrupació Nacional (AN) i uns altres vuit antics eurodiputats del seu partit, per malversació, en el cas de falsos assistents parlamentaris a través del qual van desviar fons de la UE per valor de 2,9 milions d’euros, la qual cosa implica la seua inhabilitació durant cinc anys per ostentar càrrecs públics.

Le Pen ha estat condemnada a més a quatre anys de presó, dos dels quals en ferm i a complir sota llibertat vigilada, a pagar una multa de 100.000 euros, penes similars que han rebut els altres vuit càrrecs electes condemnats, entre els quals l’alcalde de Perpinyà i vicepresident d’AN, Louis Aliot, que mantindrà l’alcaldia.

Un terratrèmol en la vida política del país amb unes conseqüències ara difícils de valorar, ja que la inhabilitació de Le Pen es mantindrà malgrat el recurs que presentarà, i que van anunciar els seus advocats.

La política, de 56 anys, que va portar el partit que va heretar del seu pare a les cotes més altes a les urnes i el va situar gairebé al poder, veu ara com la seua carrera pot arribar a la fi per l’inusual de la inhabilitació preventiva que els seus lloctinents es van afanyar a criticar.

L’única i remota possibilitat que té ara de presentar-se a les eleccions és que el nou judici en apel·lació acabi abans del 2027 i sigui absolta o no inclogui la inhabilitació preventiva. Una cosa que diversos especialistes veuen poc probable.

Ella mateixa, que havia acudit al Palau de Justícia per a la lectura de la sentència, el va abandonar visiblement irada poc abans d’escoltar la pena, quan la presidenta del tribunal ja havia dit que li imposaria una pena d’inhabilitació d’aplicació immediata.

Els gestos irats amb què escoltava la magistrada deixaven entreveure el seu enuig i, després de parlar amb el seu advocat, va abandonar el lloc sense fer declaracions i es va dirigir a la seu del partit, on també va acudir el seu delfí, Jordan Bardella, de 29 anys, sobre qui previsiblement ara reposen les opcions electorals del partit.

Crítiques dels ultres europeus, de Rússia i de Musk a la sentència

La resta de la classe política gal·la va reaccionar de forma diversa a la condemna a Marine Le Pen. Mentre part de l’esquerra va demanar que complís la seua pena com qualsevol altre ciutadà, el líder de La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, va remarcar que “la decisió de destituir un càrrec electe hauria de ser del poble”. El primer ministre, François Bayrou, que fa uns mesos va escapar per poc d’una condemna similar, es va mostrar “desconcertat” pels fets. Figures de la ultradreta europea com l’hongarès Viktor Orbán o el líder de Vox Santiago Abascal van lamentar la sentència. El Kremlin va denunciar que cada vegada més “capitals europees” violen les normes democràtiques i des dels EUA, el magnat Elon Musk, aliat del president dels Estats Units, Donald Trump, va dir que “quan l’esquerra radical no guanya amb votacions democràtiques, abusen del sistema legal per empresonar oponents”.