El CNI pagava 500 euros al mes a l’imam de Ripoll com a confident

L’imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, cervell dels atemptats gihadistes del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, era un confident del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i cobrava 500 euros al mes de la institució pública pels seus serveis, a través de l’oficina de Girona, segons va publicar ahir el diari ABC. Així ho haurien confirmat fonts del CNI a aquest diari, que ahir va publicar detalls de la relació entre el terrorista i els serveis d’intel·ligència espanyols des d’almenys l’any 2014, quan l’imam estava aleshores a presó per un delicte de drogues i agents del CNI el van captar com a confident.

Pel que sembla, l’agent responsable del contacte visitava l’imam de Ripoll recurrentment i aquest “no va mostrar mai ser violent, i molt menys tenir intenció de cometre un atemptat”. Tampoc no hauria donat informació sobre la identitat dels joves als quals va adoctrinar i que van cometre posteriorment els atemptats a les Rambles i Cambrils.

De fet, d’acord amb la font de la intel·ligència espanyola, els informes que s’extreien d’Es-Satty eren insubstancials i no aportaven informació de valor. Per això, el responsable d’establir el contacte amb l’imam “no tenia ganes d’anar a veure’l, li disgustava mantenir la relació i retardava les trobades tant com podia, fins que havien de fer els pagaments”, asseguren les mateixes fonts. Després de conèixer-se aquesta informació, ERC va reclamar que l’exdirector del CNI Félix Sanz Roldán comparegui de nou davant de la comissió del Congrés que investiga els atemptats.

Així mateix, Junts vol que el Govern central desclassifiqui més documents del CNI per indagar en la relació que l’espionatge espanyol va tenir amb Es-Satty i també ha demanat noves compareixences al Congrés, entre les quals la de l’actual secretari general del centre, Luis García Terán, excap de la Divisió de Contraterrorisme de Girona.