Els quinze sanitaris cosits a trets per Israel estaven identificats

L’organització humanitària Mitja Lluna Roja Palestina va publicar ahir un vídeo pres abans de l’atac israelià que va acabar el 23 de març amb les vides de 15 cooperants sanitaris al sud de la Franja de Gaza i que desmunta, segons l’organització, la versió de l’Exèrcit d’Israel que les seues ambulàncies no anaven identificades i portaven els llums apagats. El vídeo va ser gravat amb el mòbil d’un dels paramèdics trobat, juntament amb els seus 14 companys, en una fossa comuna. Mitja Lluna Roja acompanya les imatges, publicades al seu compte de X, amb un comunicat que explica que “el vídeo mostra clarament” que les cinc ambulàncies i el camió de bombers que circulaven per la zona d’al-Hashashin “estaven clarament marcats amb senyals d’emergència i els llums estaven encesos mentre eren atacats per les forces israelianes”. En una primera resposta, l’Exèrcit israelià va insistir que està fent un examen escrupolós dels fets ocorreguts.

Així mateix, almenys sis palestins van morir ahir com a conseqüència d’un bombardeig israelià als voltants de Khan Yunis, al sud de la Franja. A més, la ciutat de Gaza va alertar d’emergència per la falta d’aigua potable després que dijous cessés el flux des de la canonada Mekorot, en una zona sota control militar israelià.

Per la seua part, l’exalt cap de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, va afirmar que la UE tindrà “més difícil” defensar el dret internacional després del viatge d’aquesta setmana del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, a Hongria.