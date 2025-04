Final a les restriccions per sequera al Ter-Llobregat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern català, Sílvia Paneque, va anunciar ahir que, després de 56 mesos de sequera, les últimes pluges permeten aixecar les restriccions al consum d’aigua en el sistema Ter-Llobregat, que proveeix 202 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i Girona, on viuen sis milions de persones, i també sis d’ubicats a la comarca del Solsonès (Solsona, Riner, Clariana de Cardener, Navès, Olius i Pinós). En una compareixença des del pantà de Sau, la consellera va afirmar que el nivell dels embassaments de les conques internes, per sobre del 63%, que no s’havien registrat des del desembre del 2021, permet que el sistema Ter-Llobregat, el més gran de Catalunya, passi de la fase d’alerta a la de prealerta.

Si bé encara no és la fase de normalitat, el pas a prealerta permet aixecar les restriccions de consum d’aigua per a reg i usos urbans, mentre no es modifiquen els cabals ambientals. La fase de prealerta només contempla mesures preventives, com activar recursos d’aigua no convencionals, incrementar la dessalinització i estudiar mesures d’estalvi, però no implica restriccions a l’aigua.

Paneque va anunciar també canvis d’estat en altres unitats d’explotació de les conques internes, les dos a Girona: l’aqüífer Baix Ter, que passa a normalitat, i el Fluvià Muga, que avança d’excepcionalitat a alerta.