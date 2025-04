Correus del CNI atribueixen a Rajoy la caiguda de BPA

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Mariano Rajoy hauria autoritzat una operació per enderrocar Banca Privada d’Andorra (BPA) per prendre el control de suposats comptes de l’independentisme, que no existien, durant la seua etapa com a president del Govern central. Una cadena de correus electrònics publicada per RAC1 incrimina l’expresident popular, al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), dirigit llavors per Félix Sanz Roldán, i l’excomissari José Manuel Villarejo.

Segons els correus, Rajoy va pactar amb el llavors cap de govern d’Andorra, Antoni Martí Petit, que fer caure BPA perquè era l’entitat en la qual els Pujol havien guardat els fons entre 2010 i 2014. La policia patriòtica sospitava que BPA amagava milions d’euros per finançar la futura República Catalana i, segons els documents de RAC1, el mateix Rajoy va ordenar tirar endavant l’operació després d’acordar-ho amb el seu homòleg andorrà en tres reunions prèvies: dos a Espanya l’estiu del 2014 i una altra a Andorra el 2015.

A diferència d’altres trames de l’operació Catalunya, les maniobres per tombar BPA i la seua filial espanyola no les lideraria el ministeri de l’Interior, sinó el CNI. Poc abans de la intervenció, el 10 de març del 2015, un dels espies adscrits al CNI enviava un correu secret a José Manuel Villarejo en el qual es diu que se segueixen ordres del “PG”, les sigles de president del govern amb referència a Rajoy.

En un altre fragment del correu, l’agent del CNI fins i tot explica com ho faran per carregar-se l’entitat i aconseguir la informació de tots els clients. En l’operació també entra en joc els Estats Units. La idea era advertir el secretari del Tresor nord-americà que BPA es dedicava a blanquejar diners de Veneçuela, del càrtel de Sinaloa, de la màfia xinesa i d’oligarques russos. L’objectiu era que el país emetés una alerta en contra del banc.

Després de la notícia, l’antic màxim accionista de BPA, Higini Cierco, i l’exconseller delegat, Joan Pau Miquel, van anunciar que es querellaran contra Rajoy, i també s’ampliaran les causes ja obertes.