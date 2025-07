Més de trenta morts en un nou atac rus amb míssils a Ucraïna

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Més de trenta persones van morir ahir en un nou atac rus amb míssils a la ciutat ucraïnesa de Sumi, al nord-est del país. “Fins ara se sap que hi ha 31 persones mortes per l’atac de míssils balístics russos. Entre els finats hi ha dos nens. A més, més de 84 persones han resultat ferides”, va informar el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en un missatge a X, en el qual va adjuntar diverses fotografies del bombardeig. Més endavant, el Servei Estatal d’Emergències d’Ucraïna (DSNS) va informar en el seu compte de Telegram que en l’atac van morir almenys 34 persones, entre elles dos nens, i 117 van resultar ferides, inclosos 15 nens.

El responsable de l’Administració Militar de Sumi, Serhí Krivoxeienko, va afirmar que es van produir dos atacs contra el centre de la ciutat, però el segon míssil va ser el que va causar la major part de morts i ferits, ja que probablement estava carregat amb elements de fragmentació. Segons Krivoxeienko, l’explosió en l’aire es va produir aproximadament a 200 metres del lloc de l’impacte inicial, en una zona d’edificis residencials, institucions educatives i comerços.

Zelenski va lamentar que l’atac es produís en ple Diumenge de Rams i sobre civils “en un carrer normal de la ciutat”. En paral·lel, va reclamar una resposta internacional contundent contra Rússia. “És crucial que el món no quedi en silenci o indiferent”, va assenyalar el president.“Necessitem una forta resposta del món. Amèrica, Europa, tots els que volen que aquesta guerra i matances acabin. Rússia vol exactament aquest tipus de terror i està allargant aquesta guerra”, va recalcar el president ucraïnès, que va subratllar que la pau serà impossible si no es pressiona Rússia. “Les converses mai han parat els míssils balístics i les bombes, hem de tractar Rússia com es mereix un terrorista”, va assegurar Zelenski. Va afegir que “els atacs russos es mereixen més que una condemna” i va recordar que “ja fa dos mesos que Putin ignora la proposta dels Estats Units d’un alto el foc total i incondicional”. El president ucraïnès va acabar afirmant que “desgraciadament a Moscou estan convençuts que poden continuar matant amb impunitat. Cal actuar per canviar aquesta situació”. Així mateix, l’Estat Major General d’Ucraïna va prometre que l’atac no quedarà sense resposta.