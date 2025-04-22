PARTITS
Jordi Turull reclama més control i canvis en el padró
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va qüestionar ahir que els ajuntaments catalans hagin d’empadronar “tothom on sigui” i va reclamar canvis en el padró. “No és lògic que puguis empadronar una persona que diu que viu al riu. Però no és lògic per a la persona, perquè t’estàs fent trampes al solitari. Vas creant bosses de marginalitat”, va asseverar en una entrevista a Europa Press.
En aquest sentit, va exigir una política clara sobre el tema i va avançar que alcaldes de Junts treballen en una proposta en matèria d’empadronament que promogui modificacions, amb l’objectiu que el padró equivalgui “a una vida digna”. “El padró ha de tenir una sèrie de condicions. Què significa que has d’empadronar tothom on sigui? L’altre dia un alcalde em deia que, en les inspeccions que han de fer dels empadronaments, hi havia algú empadronat al riu. És normal això? Fins i tot per una qüestió d’humanitat”, va argumentar.
Segons la seua opinió, no és humà ni té sentit que es pugui empadronar una persona que afirma viure al riu, a sota del pont o en un pavelló esportiu, i dona la raó als alcaldes que argumenten que el context actual és diferent del de vint anys enrere. “El que no pot ser és que si l’alcalde denuncia això se l’acusi de racista”, va defensar.
Segons Turull, el gran repte demogràfic que té Catalunya és la gestió i comptar amb els instruments i els recursos per a una gestió integral de la immigració, i en aquest marc volen ubicar la qüestió de l’empadronament. A més, també va demanar accelerar el traspàs de competències.