La Catedral de Lleida celebrarà una missa dimarts vinent i la de Solsona, el 4 de maig
El bisbe Salvador Giménez destaca la sorpresa per la mort del papa Francesc i assegura que el seu successor “intentarà fer el millor per a l’Església”. Decreta una setmana de dol i avui, llibre de condolences
La Catedral de Lleida celebrarà una missa pel papa Francesc dimarts vinent 29 d’abril a les 19.00 hores i la de Solsona farà el mateix el proper 4 de maig. Així ho van anunciar els bisbats ahir, l’endemà de la mort del pontífex als 88 anys. En un comunicat, el bisbe Salvador Giménez va informar que havia firmat un decret en el qual declara una setmana de dol, fins dimarts vinent, quan se celebri la missa a la Catedral. Així mateix, va demanar que les celebracions eucarístiques que es facin fins al funeral del pontífex, dissabte, incloguin pregàries per la seua ànima a més d’animar a organitzar actes de devoció. Abans del funeral de dissabte, les campanes de la Seu Vella repicaran i també ho faran abans de la missa de dimarts vinent.
Així mateix, el bisbat de Lleida col·locarà avui un llibre de condolences a la Catedral de la ciutat perquè els ciutadans puguin expressar el seu condol i agraïment a Francesc. Es retirarà dimarts.
En declaracions a SEGRE, Salvador Giménez va destacar ahir la “sorpresa i la tristesa dels cristians” arran de la mort del papa després d’un dia d’activitat. “Semblava que, malgrat la seua delicada salut, podria estar millorant”, va assenyalar. Després de destacar el llegat del pontífex, de qui va remarcar que “va fer una Església acollidora per a tothom”, va assenyalar que el seu successor “intentarà fer el millor” per a tothom. També va admetre “incertesa” sobre la seua permanència al bisbat, ja que el 2023 va enviar la corresponent carta al papa per informar-lo que havia complert 75 anys, l’edat de jubilació, perquè el Vaticà iniciés el procés per buscar-li substitut. “No sé si això es frenarà o seguirà el seu curs”, va dir.
D’altra banda, les banderes oficials onejaven ahir a mig pal en ajuntaments com el de Fraga pels tres dies de dol.
Novell s’acomiada del papa: “Santedat, resi per nosaltres”
L’exbisbe de Solsona Xavier Novell es va acomiadar ahir, a les xarxes socials, del papa Francesc, al qual va agrair com l’havia acollit, escoltat i acompanyat arran de la seua renúncia del càrrec per casar-se amb Sílvia Caballol. A través del compte d’Instagram de la seua esposa, Novell va publicar un àudio en què va explicar que el papa solia acomiadar-se d’ell per carta donant-li records per a la seua esposa i les seues dos filles. «Em deia “resi per mi” i avui jo li dic “Santedat, resi per nosaltres”.»