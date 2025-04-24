EUROPA
Trump critica Zelenski perquè no reconeix Crimea com a territori rus
L’acusa de dificultar qualsevol acord de pau amb Putin. L’“oferta final” de pau del president nord-americà exigeix que Ucraïna accepti l’ocupació russa
El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar ahir el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, de posar en perill un acord per posar fi a la guerra amb les seues declaracions en les quals es va negar a reconèixer Crimea com a territori rus.
“Aquestes declaracions són molt perjudicials per a les negociacions de pau amb Rússia, ja que Crimea es va perdre fa anys” sota el mandat de Barack Obama (2009-2017) i “ni tan sols és un punt de discussió”, va afirmar a la plataforma Truth Social.
“Ningú demana a Zelenski que reconegui Crimea com a territori rus, però si la vol, per què no van lluitar per ella fa onze anys quan va ser entregada a Rússia sense un sol tret?”, va afegir el líder republicà.
Trump va arremetre així contra el mandatari ucraïnès després que aquest digués que mai no reconeixerà l’annexió russa de la península de Crimea del 2014 dins d’un acord amb Rússia per posar fi a la guerra actual.
Segons el mitjà nord-americà Axios, el pla de pau de Trump inclou el reconeixement nord-americà de Crimea com a part de Rússia i el reconeixement no oficial del control per Moscou de gairebé totes les àrees ocupades des de la invasió russa del país el febrer del 2022.
D’altra banda, almenys nou persones van morir ahir a causa d’un atac amb drons per part de l’Exèrcit de Rússia contra un autobús a la localitat ucraïnesa de Màrkhanets, situada a la província de Dnipropetrovsk (est), segons van denunciar les autoritats d’Ucraïna.
Els EUA estudien ara abaixar els aranzels a la Xina
Donald Trump s’ha mostrat disposat a “ser molt bo” amb la Xina i buscar la manera de “treballar junts”, cosa que permetria que els aranzels als productes del gegant asiàtic baixin “substancialment”, encara que sense arribar a zero.
En declaracions a la premsa, l’inquilí de la Casa Blanca va admetre que el nivell d’aranzels del 145% és molt elevat, com a conseqüència de diversos elements, incloent-hi la lluita contra el fentanil, per la qual cosa confia que finalment “no serà tan alt”.“No estarà ni a prop d’aquest nivell. Baixarà substancialment, però no serà zero”, va apuntar Trump, per a qui la Xina anteriorment estava enganyant els EUA.La directora general de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, va assenyalar que les tensions entre els EUA i la Xina podrien provocar una pèrdua del 7% del PIB mundial.D’altra banda, el president dels EUA va afirmar que no té “cap intenció de cessar” el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, dies després de criticar-lo i pressionar-lo públicament perquè abaixés els tipus d’interès a un ritme més ràpid. “Ara no tinc cap intenció de cessar-lo. M’agradaria veure’l una mica més actiu quant a la seua idea d’abaixar els tipus d’interès. És un moment perfecte per fer-ho. Si no ho fa, és el final? No, però seria un bon moment. Seria una cosa que podria haver tingut lloc abans, però no, no tinc intenció de destituir-lo”, va manifestar.
Musk reduirà la seua dedicació al Govern
El multimilionari Elon Musk ha anunciat que reduirà la seua dedicació al capdavant del polèmic departament d’Eficiència Governamental (DOGE, per les sigles en anglès) a partir del mes de maig, un extrem que ha provocat pujades de gairebé un quatre per cent a les accions de la seua companyia de vehicles elèctrics Tesla.Els beneficis nets de Tesla es desplomen un 71% en el primer trimestre de l’any, després d’una caiguda d’ingressos del 20%.