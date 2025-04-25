POLÍTICA
Moncloa rectifica Grande-Marlaska i rescindeix la compra de bales a Israel
Per preservar la coalició després de l’enuig de Sumar i la “coherència” del discurs a favor de Gaza de l’Executiu. La decisió podria comportar una indemnització
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va rectificar ahir el seu ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, imposant la rescissió unilateral del contracte de compra de bales a una empresa israeliana per preservar la coalició amb Sumar i la “coherència” amb el discurs que ha estat exhibint l’Executiu. Just l’endemà que el Consell de Ministres tramités dimarts el pla que permetrà arribar aquest any a un 2% del PIB de la despesa en Defensa, va saltar la polèmica per l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa israeliana IMI Systems per a la compra d’una mica més de 15 milions de bales per a la Guàrdia Civil per import de 6,6 milions d’euros. Sumar i IU, un dels partits que integren aquesta formació, van sortir a l’uníson a criticar el contracte amb Israel quan hi havia un compromís de no fer-ho i hi va haver veus que fins i tot van advertir que es posava en risc la coalició. Encara que des de Moncloa s’assegura que en cap moment no hi ha hagut perill de ruptura, Sánchez ha volgut aturar la crisi rectificant Marlaska, el departament del qual havia defensat tirar endavant el contracte perquè així ho havia aconsellat l’Advocacia de l’Estat, ja que una rescissió podria comportar el pagament d’una indemnització. Després de l’anunci, Yolanda Díaz es va atribuir l’assoliment de la revocació, recalcant que Espanya no pot comprar ni vendre armament a empreses israelianes i que el compromís amb els drets humans és inamovible. Amb tot, Interior encara manté un contracte per valor de 319.000 euros per a armilles antibales per a la Guàrdia Civil amb la mateixa empresa.
En contra de la rescissió es va pronunciar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recalcant –encara que l’empresa adjudicatària és privada i no pertany al Govern israelià– que els contractes entre “dos estats democràtics” s’han de complir. Per la seua part Esquerra, Bildu i BNG van demanar la compareixença de Marlaska per donar explicacions.
Pel seu costat, el Govern israelià de Benjamin Netanyahu va condemnar la decisió de l’Executiu espanyol i va retreure que amb això el que està fent és deixar de banda la seguretat “per finalitats polítiques”.
El Consell de Ministres aprovarà la reducció de jornada dimarts
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va anunciar ahir que el Consell de Ministres de dimarts aprovarà el projecte de llei per reduir la jornada laboral 37,5 hores setmanals perquè iniciï així la tramitació parlamentària. Aquesta iniciativa, fruit d’un acord entre Treball i els sindicats i de la qual es va despenjar la patronal, serà aprovada dos dies abans que CCOO i UGT surtin al carrer el Primer de Maig per instar el Govern i les forces polítiques a tirar endavant aquesta nova jornada laboral. La CEOE va mostrar el seu “profund rebuig” a l’anunci i va titllar d’“oportunisme polític” que es produeixi en l’avantsala de l’1 de Maig.