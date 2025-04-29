Restablert el 77,7% de la demanda a les 2.00 hores, segons Red Eléctrica
L’apagada es va produir a les 12.30 hores d’aquest dilluns
El 77,7% de la demanda elèctrica s’havia recuperat ja a les 02.00 hores peninsular espanyola d’aquest dimarts, amb un total de 16.118 megawatts (MW), segons dades actualitzades per Red Eléctrica.
Així mateix, ja s’estan energitzats els 96% dels parcs de subestacions de la xarxa de transport, segons dades de l’operador del sistema elèctric, que va afegir que continua treballant per recuperar la normalitat en el sistema elèctric peninsular.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit des de la seu central de Xarxa Elèctrica que "serà una nit llarga" mentre es continua restablint al país el subministrament d’electricitat, unes dotze hores després de l’apagada.
Sánchez s’ha traslladat aquesta nit a Xarxa Elèctrica al costat de|juntament amb les vicepresidentes María Jesús Montero i Sara Aagesen, i el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, per fer seguiment de la situació provocada per l’apagada energètica.