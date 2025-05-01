UNIÓ
El PPE reforça la seua cúpula amb l’apagada i Mazón de fons
Feijóo clausura el congrés de València cridant a “reconstruir Europa”. Dolors Montserrat, secretària general de la formació
El Partit Popular Europeu (PPE) va buscar ahir fer visible la seua fortalesa en el seu congrés celebrat a València, en el qual ha triat la seua cúpula, un esdeveniment en què es van colar com a teló de fons l’apagada elèctrica que es va produir a Espanya dilluns passat i la presència del president la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va ser l’encarregat de tancar el conclave amb una crida a reconstruir Europa en temps “difícils”, d’“incertesa, inestabilitat i amenaces reals”. Aquest va ser el primer congrés del PPE després de les eleccions europees del juny passat, que els van confirmar com el grup més gran de l’Eurocambra i els van permetre revalidar les presidències de la Comissió Europea i el Parlament Europeu. Per un 93% dels vots, els assistents al conclave van confirmar la nominació de la catalana Dolors Montserrat com a secretària general del PPE i serà així la mà dreta del president del partit, Manfred Weber.
En una de les seus del Congrés, associacions de víctimes van protestar per “la negligència política” de Mazón i van mostrar una pancarta amb la frase “Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència. Assassins”.