La Moncloa demana més dades als operadors elèctrics per concretar la causa de l’apagada
Vol més informació sobre les hores prèvies de l’incident i les referides al procés de reposició. L’Executiu segueix sense descartar, com ha fet de forma preliminar Red Eléctrica, un atac cibernètic
El Govern central té previst cursar per escrit noves peticions dirigides als operadors elèctrics per completar la reconstrucció de l’incident de l’apagada massiva de dilluns passat, demanant també informació sobre les hores prèvies i les referides al procés de reposició.
De moment, segons van explicar fonts del ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la Moncloa ha rebut gran part de la informació sol·licitada inicialment als agents del sistema. No obstant, atesa la complexitat tècnica per a l’obtenció de certes dades, n’hi ha alguns que encara estan sent recopilats pels agents, fet que ha portat el Govern espanyol a cursar de nou algunes peticions.
El comitè d’anàlisi de les circumstàncies que es van presentar en la crisi d’electricitat del 28 d’abril va celebrar dimecres la seua primera reunió al ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i, ahir, la titular del ram, Sara Aagesen, es va reunir amb la presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC). De la mateixa manera, està previst que Aagesen es reuneixi avui amb la seua homòloga de Portugal i demà dissabte es faci una nova reunió del comitè d’anàlisi, aquesta vegada a la seu de Red Eléctrica (Redeia).
El comitè multidisciplinari creat pel Govern d’Espanya per analitzar la inèdita apagada estudia, entre les múltiples causes possibles, la possibilitat d’un atac cibernètic en instal·lacions elèctriques alienes de REd Eléctrica.
Fonts de Transició Ecològica van recordar que, malgrat que Red Eléctrica hagi descartat de forma preliminar haver patit un atac cibernètic, hi ha milers d’ubicacions del sistema elèctric que es troben interconnectades entre si i que no són titularitat d’aquesta companyia.
Així, per rebutjar completament l’escenari de l’atac cibernètic cal comprovar no només que el centre de control de Red Eléctrica –com a operador del sistema– no ha estat atacat, sinó que altres emplaçaments aigües avall –inclosos els de propietat de la resta d’empreses elèctriques privades– tampoc no hagin estat objecte de sabotatge digital.
La generació solar i l’eòlica tenen “molt poc marge de resposta”, mentre que la provinent de centrals hidràuliques i les de gas permeten una reacció més ràpida. Per la seua banda, Jordi Sevilla, exministre i expresident de Red Eléctrica, va assenyalar que un excés de generació renovable en el sistema pot comportar fortes oscil·lacions de tensió a la xarxa que causin pèrdues de generació.
S’aviva el debat sobre el pes de les renovables i de les nuclears
L’apagada de dilluns passat, aquest inèdit zero (tall total del subministrament), ja ha suscitat diversos debats, entre els quals si el creixent pes de les renovables fa més vulnerable el sistema, si convé allargar la vida útil de les centrals nuclears o, fins i tot, si l’operador, Red Eléctrica, ha de ser totalment públic.
A l’espera de conèixer amb exactitud les causes i si la responsabilitat va ser de l’operador, d’alguna companyia elèctrica o resultat d’un atac cibernètic, els experts coincideixen que el sistema elèctric ha canviat radicalment en els últims anys amb la incorporació massiva de parcs eòlics i solars, el menor pes de les centrals de cicle combinat (de gas) i la pràctica desaparició de les plantes de carbó i fuel.
Segons Jorge Sanz, que va ser president de la Comissió d’Experts per a la Transició Energètica, Red Eléctrica ha de disposar de centrals que permetin augmentar o reduir l’energia bolcada a la xarxa en funció de possibles desequilibris.
Tanmateix, el pla del Govern espanyol per als propers anys és anar tancant totes les centrals nuclears existents i augmentar alhora els sistemes de generació d’energia renovable.