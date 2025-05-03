POLÍTICA
Anunci contra Mazón i la seua gestió a Times Square
De Compromís, coincidint amb el seu viatge pels EUA. La jutge de la dana diu que municipis afectats no van ser informats
El partit valencià Compromís va col·locar ahir un missatge en una de les pantalles gegants de Times Square, a Nova York, en el marc del viatge del president de la Generalitat, Carlos Mazón, als Estats Units, per “recordar-li la seua nefasta gestió de la dana”. A la pantalla, apareix Mazón acompanyat d’imatges de les inundacions, amb el missatge en valencià “Tenim 228 raons perquè no tornis”, en al·lusió als morts per la dana de finals d’octubre.
L’eurodiputat de Compromís Vicent Marzà va assenyalar que el cost per col·locar aquest anunci va ser d’uns 150 dòlars, “132,76 euros pagats de la meua butxaca”. Va afegir que el president valencià “no ha dubtat a anar-se’n a més de 6.000 quilòmetres per evitar enfrontar-se de nou a les crítiques de les protestes amb què el rep la ciutadania valenciana en totes i cada una de les seues aparicions públiques”.
Paral·lelament, la jutge que s’ocupa de la causa de la gestió de la dana afirma que els alcaldes de les localitats afectades “es van veure sorpresos” i no van rebre “la informació precisa”. Així mateix, ha citat com a testimonis els primers edils d’Utiel i Algemesí, el cap de Climatologia d’Aemet i funcionaris de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.