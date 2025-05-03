PRÒXIM
Atac amb drons a la Flotilla de la Llibertat que anava a Gaza
Causa una bretxa i un incendi que gairebé provoca l’enfonsament d’un vaixell. Anava a “desafiar” el bloqueig israelià de la Franja
La Coalició Internacional per la Flotilla de la Llibertat va denunciar ahir que un dels seus vaixells va ser atacat “directament” amb drons quan navegava en aigües internacionals davant les costes de Malta i va afirmar que l’incident va causar un incendi i una “important bretxa” al casc, la qual cosa implica “un greu risc d’enfonsament”. El succés va tenir lloc entorn de les 00.20 hores de la nit de dijous a divendres, quan el vaixell Conscience va ser impactat en dos ocasions per “drons armats”, la qual cosa el va portar a emetre un senyal de socors “immediatament després de l’atac”. La coalició va detallar que “l’atac amb drons sembla haver-se dirigit deliberadament al generador del vaixell, deixant la tripulació sense electricitat i posant l’embarcació en greu risc d’enfonsament” i que “Malta està obligada a actuar i garantir la seguretat d’un vaixell civil en perill en les seues proximitats”. Sobre això, el govern maltès va confirmar haver rebut una trucada de socors per part del Conscience i va assegurar que va enviar ajuda a la zona, abans d’afirmar que tots els ocupants del vaixell es troben bé. Va assenyalar que els ocupants es van negar a pujar al seu vaixell i que la Flotilla de la Llibertat va abandonar les seues aigües territorials hores després.
Sobre això, l’organització va detallar que havia estat organitzant “una acció no-violenta sota censura informativa per evitar qualsevol possible sabotatge” i va agregar que voluntaris de més de 20 països, inclosa Greta Thunberg, havien viatjat els últims dies a Malta per afegir-se al desplaçament cap a Gaza amb l’objectiu de “desafiar” el bloqueig imposat fa dos mesos per Israel a l’entrada d’ajuda humanitària a l’enclavament palestí.
Les autoritats d’Israel ja van llançar una operació militar contra una iniciativa de la flotilla el 2010 que intentava portar ajuda humanitària a Gaza, matant una desena d’activistes i ferint-ne deu més. Així mateix, Israel va bloquejar el 2 de març l’entrada d’ajuda a la Franja i va trencar el 18 d’aquell mes l’alto el foc pactat el gener amb Hamas.