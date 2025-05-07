ALEMANYA
Merz evita el desastre i és nomenat nou canceller
El candidat conservador va haver d’esperar la segona votació. Diversos membres de la mateixa coalició hi van votar en contra
Friedrich Merz va ser nomenat ahir nou canceller del govern alemany. Després de perdre a la primera votació, el candidat de la CDU va aconseguir el suport necessari per guanyar a la tarda i governarà, com van anunciar a l’abril, en coalició amb el Partit Socialdemòcrata (SPD) i la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU).
Va saltar la sorpresa al Bundestag durant la sessió parlamentària del matí quan Merz es va quedar a sis vots d’aconseguir la majoria absoluta, necessària en les dos primeres votacions, per ser elegit canceller. Merz va rebre 310 vots, en lloc dels 316 necessaris–el Bundestag té 630 diputats– i dels 328 esperats –la suma total de diputats de la CDU/CSU i el SPD–, per la qual cosa van ser membres de la mateixa coalició que hi van votar en contra. Aquest revés va trastocar la resta de l’ordre del dia, previst per acabar a les dos de la tarda, que incloïa el jurament del canceller, l’anunci de la formació del Govern Federal i el jurament dels ministres.
Després del fracàs en el seu primer intent, s’esperava que la segona votació se celebrés dimarts vinent, ja que la llei dona un termini de catorze dies. Finalment es va realitzar una segona votació a la tarda, en la qual aquesta vegada sí, el candidat democristià va assolir la majoria absoluta amb 325 vots i va ser nomenat canceller pel president alemany Frank-Walter Steinmeier.
Merz, de 69 anys, va evitar així el desastre polític alhora que la caiguda de la borsa alemanya, que a causa del fracàs de la primera votació va baixar gairebé un 2% i va provocar gran preocupació.
Tanmateix, Merz no va eludir les crítiques de la formació ultradretana Alternativa per Alemanya (AfD), que a través de la seua colíder Alice Weidel va reclamar noves eleccions en vista de la fragilitat de la gran coalició germànica.
L’encontre continua sent notícia en aquests últims dies per la seua possible il·legalització, que queda en l’aire amb el nomenament d’Alexander Dobrindt, escèptic amb la decisió, com a nou ministre de l’interior.