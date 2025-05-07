Més de 30.000 persones esperen la primera fumata a la Plaça de Sant Pere
La plaça s’omple de fidels i turistes pendents de la xemeneia de la Capella Sixtina, a la recerca de senyals sobre l’elecció del successor del papa Francesc
Més de 30.000 persones s’han congregat ja a la plaça de Sant Pere del Vaticà poc després del començament del conclave en el qual es buscarà el successor del papa Francesc, a l’espera de la primera fumata, va informar la prefectura de policia de Roma, que espera que la xifra vagi en augment.
Fidels, curiosos i molts turistes que es trobaven a la capital italiana van començar a omplir la plaça poc després que els 133 cardenals electors es tanquessin a les 17.46 hora local (15.46 GMT) a la Capella Sixtina per començar a elegir un nou papa per a la primera votació.
El resultat, com envia la tradició, serà comunicat a l’exterior amb el color del fum que surti per la xemeneia instal·lada a la teulada de la capella: si és blanc significarà que s’ha elegit un papa, però si al contrari és negre, el conclave haurà de continuar.
Per això les milers de persones no aparten la mirada de la xemeneia col·locada a la teulada de la Sixtina des d’on sortirà la fumarada, i la imatge de la qual també es reprodueix a les pantalles gegants que han estat col·locades a la plaça i en la via de la Conciliazione, la gran avinguda que porta a Sant Pere.
La gent espera sobretot una eventual fumata blanca que anunciï a un nou pontífex per assistir a la seua presentació oficial al món des del balcó de la basílica vaticana.
No obstant, l’elecció del nou bisbe de Roma és impredictible i de no produir-se avui, els cardenals hauran de continuar reunint-se fins trobar-lo, votant quatre vegades el dia (dos al matí i dos a la tarda).