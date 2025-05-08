CONGRÉS
Sánchez defensa les renovables i veu una “gegantina manipulació” sobre la nuclear
Assegura que el futur “serà verd o no serà” i promet transparència sobre l’apagada sense “sorolls” ni debats “interessats”. Núñez Feijóo l’acusa de portar el “caos” a Espanya i li exigeix dimissions
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre ahir a “arribar al fons” de les causes que van provocar l’apagada el passat 28 d’abril i va prometre “absoluta transparència”, si bé va avisar que la investigació “tardarà temps”. Així, va demanar a l’oposició, especialment el PP i Vox, no generar “soroll” ni debats “interessats” i abandonar “el tacticisme”. A més, va voler deixar clar que el futur de l’energia “serà verd o no serà” i va carregar contra la “gegantina manipulació” que és, segons el seu parer, vincular l’apagada a la falta d’energia nuclear.
Sánchez va comparèixer al Congrés a petició pròpia i, també, després de les peticions de PP, ERC i BNG, per donar explicacions sobre l’apagada massiva a la Península i sobre l’augment de la despesa en defensa. Tanmateix, les seues explicacions no van convèncer el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que va acusar Sánchez de portar el “caos generalitzat” a Espanya i li va exigir dimissions per l’apagada elèctrica.
“La quarta economia de l’euro no tolerarà que l’ocorregut el 28 d’abril se saldi sense dimissions”, va apuntar el líder de l’oposició, que va retreure a Sánchez que l’única conclusió que ha donat en la seua intervenció al Ple del Congrés és que a Espanya “se li van fondre els ploms”.
Feijóo va insistir a vincular l’apagada energètica amb la necessitat, al seu parer, de prorrogar la vida útil de les centrals nuclears, mentre que els socis parlamentaris del Govern estatal ho van relacionar amb la privatització de les elèctriques.
En la seua rèplica, Sánchez va acusar Feijóo de generar sensació de caos i instigar la por durant l’apagada i va considerar que mai arribarà a ser president del Govern “perquè no en sap”.
A Brussel·les, el comissari europeu d’Energia i Habitatge, Dan Jorgensen, va defensar que la Unió Europea ha d’apostar per interconnexions “més sòlides” i per inversions compartides per assolir l’objectiu comunitari d’almenys un 15% el 2030 com a resposta a l’apagada massiva a Espanya i que va afectar també Portugal i part del sud de França.
Israel va rebre armes d’Espanya per valor de 5,3 milions des del 7-O
Israel ha reconegut que ha rebut importacions espanyoles dins de l’apartat d’armes i municions per un valor de 5,3 milions d’euros des de l’atac de Hamas el 7 d’octubre del 2023, cinc vegades més de les que reconeix el Govern espanyol, segons el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que denuncia una “campanya de desinformació” per part de Moncloa en aquest àmbit. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir que s’està “complint” el compromís d’aturar la compravenda d’armes a Israel i va manifestar que els contractes que es mantenen impliquen material o equipament que afecten les Forces de Seguretat o l’Exèrcit espanyol, i en cap cas no són perquè els utilitzi l’Exèrcit israelià.
“El pla de defensa beneficiarà el teixit industrial català”
Pedro Sánchez va assegurar que el pla industrial de seguretat i defensa aprovat recentment, amb una partida de 10.471 milions d’euros, beneficiarà el teixit català d’empreses vinculades a les noves tecnologies. Sánchez es va comprometre una vegada més a no tocar un cèntim d’euro de la despesa social per a aquest pla, però tampoc “tocarem un euro de la inversió en diplomàcia i en cooperació al desenvolupament”, va afirmar. Amb aquest pla, va emfatitzar, Espanya es consolidarà com un membre fiable i central de l’OTAN i de la UE complint les seues obligacions d’arribar al 2% del PIB en despesa de Defensa, cosa que s’aconseguirà aquest any, segons va reiterar.
En resposta a la intervenció de la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, Sánchez va apuntar que el pla “inclou projectes vinculats a la ciberseguretat i la intel·ligència artificial” que seran “molt significatius i potents per a l’interès de Catalunya”. Junts vincula el seu suport al pla al fet que l’Executiu espanyol garanteixi que almenys el 20% de la inversió total es destini a empreses catalanes.