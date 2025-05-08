TRIBUNALS
El TS rebutja indultar la condemna d’inhabilitació a Junqueras
Amnistiats tretze policies acusats de vexar una independentista
Els magistrats del Tribunal Suprem (TS) que van jutjar el procés s’han oposat a concedir un segon indult a l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa per anul·lar-los també les penes d’inhabilitació, en el marc del procediment obert després de la petició formulada per un ciutadà particular a favor dels líders independentistes.
D’aquesta forma, el Tribunal Suprem ratifica la posició que ja va mantenir en el seu dia, quan es van analitzar les peticions d’indult que van conduir que el juny del 2021 el Govern central condonés les penes de presó als condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre del 2017, però no les d’inhabilitació, que estan vigents fins al 2031 per a Junqueras i 2030 per als exconsellers de la Generalitat condemnats.
D’altra banda, la titular del jutjat d’instrucció número 30 de Barcelona ha amnistiat un total de tretze policies nacionals a punt de ser jutjats per suposadament humiliar i vexar una manifestant detinguda l’octubre del 2019 pels disturbis contra la sentència del procés.