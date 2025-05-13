POLÍTICA
Illa s’obre a “buscar un moment” per reunir-se amb Puigdemont
El president assegura que els seus socis prioritaris són ERC i els comuns. El líder de Junts denuncia que hi ha una convergència per “fastiguejar” la seua formació
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va mostrar ahir disposat a reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont. “Buscarem el moment per veure’ns”, va afirmar en una entrevista a RTVE, en la qual no va donar més detalls sobre quan ni on pot produir-se aquesta trobada, en un context en el qual Puigdemont segueix a l’espera de les decisions judicials en relació amb l’amnistia. Sobre la relació amb Junts, va recordar que han segellat uns acords d’investidura amb ERC i els comuns que va garantir que complirà i va assegurar que no canviarà de prioritats a mitja legislatura, malgrat que es va mostrar disposat a arribar a pactes amb Junts sempre que aquests no posin “en risc” la relació amb els seus socis.
Per la seua part, Puigdemont va denunciar que a Madrid i Catalunya hi ha una “convergència total d’interessos” amb l’objectiu de “fastiguejar” la seua formació. Així ho va afirmar en una intervenció davant dels diputats del seu partit reunits a Waterloo. Puigdemont, que va aprofitar l’acte per fer balanç sobre el primer any d’Illa, al complir-se ahir un any dels comicis del 12M, va defensar que Junts és “l’alternativa” a un Executiu que va acusar de no tenir “un lideratge fort” que respongui a crisi com la de Rodalies, a l’apagada elèctrica o per reclamar que es compleixi el capítol d’inversions, “i evidentment tampoc no veiem cap lideratge quan es reuneixen amb el Govern espanyol”, va afegir el també expresident, que va acusar Illa de limitar-se a rebre instruccions i de voler “desnacionalitzar Catalunya”. També va criticar decisions de l’Executiu com la de l’intent d’augmentar la taxa turística sense consens ni diàleg amb el sector i va erigir Junts com l’alternativa que sí que els escolta.
Per la seua part, tres magistrats del Tribunal Constitucional van sol·licitar suspendre el debat sobre la llei d’amnistia fins que la justícia europea es pronunciï sobre les consultes presentades sobre la norma.
■ Carles Puigdemont va defensar ahir la negativa del seu partit a firmar el Pacte Nacional per la Llengua, que avui segellaran PSC, ERC, els comuns i entitats culturals i socials en un acte a l’Institut d’Estudis Catalans, assegurant que ells van demanar “esperar” que sortís la sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellà. Així mateix, va preguntar si s’ha tirat endavant per “un titular de diari” o per un “blanqueig del Govern”.
ERC va respondre acusant Junts de “politiqueig” i va afirmar que la sentència del 25 per cent no és motiu per no estar en el pacte: “Al contrari, és un motiu per ser-hi.” Mentrestant, el PSC va assegurar que l’acord és “un paraigua prou ampli i plural perquè tothom se senti còmode”. La CUP tampoc no el firmarà.