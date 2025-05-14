EUA
Trump acorda amb l’Aràbia Saudita inversions de 600.000 milions
La majoria en contractes armamentístics, segons la Casa Blanca. Els EUA reduiran al 54% des del 120% l’aranzel per als petits paquets procedents de la Xina
Els Estats Units i l’Aràbia Saudita van segellar ahir compromisos d’inversió valorats en 600.000 milions de dòlars (uns 537.000 milions d’euros) i que inclouen contractes armamentístics per prop de 142.000 milions de dòlars (més de 127.000 milions d’euros), “l’acord comercial més gran de la història” en aquest àmbit segons la Casa Blanca.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assumir la firma d’aquests acords en una simbòlica visita a l’Aràbia Saudita on va ser rebut a peu de pista pel príncep hereu, Mohammed bin Salman. Sense comptar la visita al Vaticà per assistir al funeral del papa Francesc, es tracta del primer viatge oficial a l’exterior de Trump des que va tornar al poder al gener i simbolitza, segons la seua oficina, “una nova era daurada d’aliança” entre els dos països.
Després de la seua parada a l’Aràbia Saudita, Trump es dirigirà a Qatar, enmig de la polèmica desencadenada al país nord-americà pel fet que el mandatari hagi acceptat un avió de luxe Boeing 747-800 que s’utilitzarà a partir d’ara com a aeronau presidencial, fet que ha provocat crítiques fins i tot per part d’alguns aliats del president.
Paral·lelament, el president dels Estats Units va anunciar que el seu Govern aixecarà les sancions imposades a Síria per “donar-los l’oportunitat de ser grans” després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. A més, va assegurar que l’Iran és “la força més destructiva” de l’Orient Mitjà i va dir que vol aconseguir un acord amb Teheran, però amb el qual els iranians “mai no tindran una arma nuclear”. En matèria aranzelària, Trump va firmar una ordre executiva per reduir al 54% des de l’actual 120% a partir del 14 de maig l’aranzel aplicat a les importacions de baix valor o “de minimis” procedents de la Xina en el marc de la desescalada en les tensions comercials entre ambdós països.
Des de Pequín, el president xinès, Xi Jinping, va declarar que “les pràctiques intimidatòries i prepotents només serveixen per aïllar-se, en les seues primeres declaracions després de l’acord de rebaixa d’aranzels assolit entre el seu país i els Estats Units per frenar la guerra comercial”.
L’ONU qüestiona que Washington respecti els drets humans
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha considerat “altament preocupant” la forma en què el Govern dels Estats Units està portant a terme les deportacions massives empreses des de la tornada del republicà Donald Trump a la Casa Blanca i que ja sumen 142.000 casos, segons assenyalen estadístiques oficials.
Mentrestant, el Govern nord-americà va donar la benvinguda dilluns al primer grup de 49 afrikàners (sud-africans blancs descendents de colons neerlandesos) que van arribar al país en qualitat de refugiats, fugint del que Trump va qualificar com un “genocidi”.