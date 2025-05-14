POLÍTICA
Víctimes de la dana busquen a Brussel·les el “suport que no els ha donat Mazón”
Tres associacions de víctimes de la dana que el passat 29 d’octubre va arrasar València deixant 227 morts i un desaparegut van viatjar ahir a Brussel·les per buscar el suport de les institucions comunitàries davant l’“abandó” del Partit Popular en la gestió de la tragèdia. Els familiars de les víctimes mortals durant la riuada van ser rebuts per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i per la presidenta de l’Europarlament, Roberta Metsola, que els van prometre suport de la UE en “la seua recuperació avui i la seua resiliència demà”. Metsola, per la seua part, es va comprometre a posar-se en contacte amb el president, Carlos Mazón, per demanar-li interès per les víctimes.