Rússia i Ucraïna s'asseuen a la mateixa taula de negociació per primera vegada en 3 anys sense Putin ni Zelenski
Moscou i Kíiv envien delegacions de baix rang, però fan un nou pas envers el diàleg diplomàtic
Rússia i Ucraïna s’han assegut aquest divendres a la mateixa taula de negociació per primera vegada en tres anys de guerra per buscar una sortida al conflicte. Moscou i Kíiv han enviat delegacions de baix rang, però han fet un nou pas envers el diàleg diplomàtic. El ministre d'Exteriors turc, Hakan Fidan, com a mediador, ha demanat en l'inici de la trobada aprofitar "l'oportunitat per avançar en el camí cap a la pau", segons recull la premsa truca. La reunió trilateral ha començat a Istanbul aquest migdia després d’una trobada prèvia entre Ucraïna, Turquia i els EUA, que no són a la taula final. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va rebutjar en l’últim moment participar-hi per l’absència del president rus, Vladímir Putin.
El ministre turc ha remarcat la importància d'aconseguir un alto el foc com més aviat millor, segons recull l'agència Anadolu. "Hi ha dos camins: un és iniciar un procés que ens porti cap a la pau, mentre l'altre comportarà més destrucció i pèrdua de vides", ha afirmat, afegint que les dues delegacions hauran de "decidir" quin camí seguir.
Així mateix, ha dit que veu "possible" assolir la pau amb les converses, si són "constructives". "Turquia sempre serà amb vosaltres en els esforços per aturar la guerra i assolir la pau", ha afegit.
Abans de l'inici de la reunió, hi ha hagut trobades trilaterals entre Turquia, els Estats Units i Ucraïna, en les que ha participat el secretari d'Estat, Marco Rubio. A les negociacions tècniques entre Ucraïna i Rússia, però, no hi ha presència nord-americana.
Sense Zelenski i Putin
En una roda de premsa des de Turquia dijous a la tarda, Zelenski va criticar la falta d'alts càrrecs amb "poder de decisió" en la delegació russa, però ha assegurat que està preparat per negociar "directament" amb els russos si donen senyals de voler pactar un alto el foc. També va dir que es quedaria a Istanbul el divendres, però està prevista la seva participació en la cimera de la Comunitat Política Europea a Albània aquest migdia.
Sense descartar una trobada d'alt nivell, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat que no hi haurà avenços en les converses de pau fins que ell es reuneixi amb Putin.
Amb la tornada de Trump a la Casa Blanca a principis d'any, els EUA ha impulsat una negociació entre les parts en guerra a Ucraïna. Fins ara, l'administració Trump ha mantingut contactes a dues bandes amb reunions a l'Aràbia Saudita. Putin va declarar una breu treva per Pasqua, però els enfrontaments continuen. Ara, l'objectiu de Kíiv és aconseguir un alto el foc d'un mes per negociar un acord de pau amb Moscou.
Putin va proposar diumenge obrir negociacions directes amb Kíiv a Istanbul, però s'ha negat a participar-hi ell de moment, malgrat la petició del president Zelenski.
Una reunió de baix rang
La reunió ha arrencat al migdia al palau Dolmabahçe, a Istanbul, on les expectatives de les converses s’han desinflat per l'absència de líders i càrrecs d'alt rang de Moscou i Kíiv.
La delegació ucraïnesa està encapçalada pel ministre de defensa, Rustem Umerov, acompanyat de representants militars i d'intel·ligència de Kíiv.
La delegació russa està liderada per l'assessor del Kremlin, Vladimir Medinsky, i també hi haurà el viceministre d'Afers Exteriors, Mikhail Galuzin; el cap de la Direcció Principal de l'Estat Major de les Forces Armades Russes, Igor Kostyukov, i el viceministre de Defensa, Alexander Fomin.
Just abans de la trobada amb els russos, el cap de l'oficina de Volodímir Zelenski, Andrí Iermak, i el ministre d'Afers Exteriors, Andriy Sybiha, s’han reunit amb el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, i el ministre d’exteriors de Turquia, Hakan Fidan, segons ha informat el ministeri d’exteriors ucraïnès. Els estatunidencs també han mantingut converses prèvies amb els russos, segons l’agència de notícies Tass.