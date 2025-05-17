JUSTÍCIA
Desestimada la querella contra la policia infiltrada en moviments socials
La jutge rebutja investigar-la per tortures
El jutjat d’Instrucció número 3 de Girona va inadmetre la querella interposada per l’activista Òscar Campos juntament amb diverses entitats contra la policia infiltrada en moviments socials a Girona i Salt, amb la qual va mantenir una relació sentimental. L’afectat denunciava un delicte per tortures, amb resultat de lesions greus psiquiàtriques i un delicte de revelació de secrets.
La relació entre Campos i l’agent va durar tres anys (entre 2020 i 2022), durant els quals la policia va ocultar la seua professió i es va infiltrar en l’entorn de Campos sota la identitat falsa de Maria Perelló. La infiltració incloïa tant moviments socials com espais de l’esquerra independentista, i a més havia estat present en reunions de Campos amb els seus advocats preparant la defensa de la causa 21 Raons, en la qual l’afectat va estar imputat en el primer aniversari de l’1-O.
La jutge, un any i mig després que Campos interposés la querella, va decidir no admetre-la a tràmit, al considerar que no es pot entendre que l’agent “s’extralimités en les ordres rebudes”, ni tampoc que la relació es mantingués forçada o en desigualtat de condicions. Per tant, segons la jutge no es pot parlar de delicte de tortures ni contra la integritat moral.
L’advocat de l’afectat, Benet Salellas, ha presentat un recurs davant de l’Audiència de Girona, qualificant la resolució judicial com “vergonyosa i incomprensible”. Salellas va denunciar “impunitat” i va criticar la negativa a investigar accions presumptament il·legals de funcionaris públics. “Si no es posa límit a aquest tipus de pràctiques, es normalitzen i s’estenen”, va asseverar l’advocat, juntament amb diverses entitats afectades per la infiltració.