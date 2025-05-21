Denuncien un atac d'Israel contra una delegació de diplomàtics i periodistes a Cisjordània
Espanya condemna l'incident mentre coordina amb els altres estats afectats una "resposta"
El ministeri d'exteriors de Palestina ha denunciat aquest dimecres un atac d'Israel contra una delegació de diplomàtics, la majoria europeus, i periodistes a Cisjordània. Segons ha confirmat l'ACN, hi havia un espanyol en la delegació. En el seu comunicat, les autoritats palestines acusen les forces israelianes d'obrir "foc real contra una delegació diplomàtica acreditada davant l'estat de Palestina, acompanyada per un grup de periodistes àrabs i estrangers, mentre visitaven de camp a la governació de Jenin". Des del ministeri d'exteriors espanyol condemnen l'incident i estan en contacte amb altres països afectats per "coordinar conjuntament una resposta". Israel argumenta que el grup ha entrat en una zona "no autoritzada".
Palestina avisa que l'atac és "una perillosa escalada en la conducta" d'Israel i reclama als estats dels membres de la delegació que adoptin "mesures contundents" contra el país.
Fonts de l'exèrcit israelià han indicat que van aprovar una ruta a la delegació per visitar una "zona activa de combats" i que les investigacions preliminars apunten que el grup "s'ha desviat de la ruta aprovada i ha entrat en una zona on no estaven autoritzats a ser". "Soldats de l'IDF que operaven a la zona han disparat trets d'avís per allunyar-los", afirmen des de l'exèrcit, assenyalant que segons ells no hi ha hagut "ferits ni danys".
En el moment de disparar, els soldats no eren conscients que es tractava d'una delegació diplomàtica, segons apunten les fonts de l'exèrcit, que indiquen que un cop s'ha "clarificat" la situació, un alt comandament ha donat instruccions als soldats perquè "parlessin immediatament" amb els diplomàtics. Israel s'ha compromès a informar dels resultats de la investigació.
Segons l'agència de notícies palestina Wafa, representants d'Espanya i d'altres països europeus com França, el Regne Unit, Portugal, Lituània, Polònia i Romania, entre d'altres, formen part de la delegació que visitava Jenin amb les autoritats palestines.