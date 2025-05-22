RÚSSIA
Primera visita de Putin a Kursk un cop expulsats els ucraïnesos
El líder rus acudeix a la central nuclear
El president de Rússia, Vladímir Putin, va visitar dimarts passat la regió de Kursk per primera vegada des de l’expulsió de les forces ucraïneses, que van controlar el territori fins fa aproximadament un mes. Segons imatges del Kremlin, Putin es va desplaçar fins a la central nuclear de Kursk, actualment en construcció, i es va reunir amb el governador regional en funcions, Aleksandr Jinshtein, a més de diversos líders municipals i representants d’organitzacions de voluntaris a la ciutat de Kurtxàtov. El líder rus va acusar els ucraïnesos de destruir els monuments de la Segona Guerra Mundial i va afirmar que són persones d’ideologia “neonazi”. L’agost del 2024, l’exèrcit d’Ucraïna va iniciar una incursió a la regió de Kursk –oest de Rússia–, arribant a controlar 1.200 km² i un centenar de localitats. Va ser la primera invasió terrestre de territori rus des de la Segona Guerra Mundial. Valeri Geràssimov, cap d’Estat Major rus, va anunciar el 26 d’abril que havia conclòs l’alliberament de Kursk, que va comptar amb l’ajuda de soldats nord-coreans. Putin va assegurar que Ucraïna continua intentant avançar cap a la frontera russa.