Un tribunal dels EUA paralitza i declara "il·legals" la majoria d’aranzels de Trump
La justícia considera que el president es va extralimitar en les seues funcions en saltar-se el Congrés
Un tribunal federal dels Estats Units ha ordenat aquest dimecres suspendre la major part dels aranzels globals del president, Donald Trump, en considerar que es va extralimitar en les seues funcions quan va adoptar aquesta mesura –que ha declarat "ilegal"– a començaments d’abril saltant-se el Congrés, un fallo que afecta així mateix els gravàmens aplicats a la Xina, Mèxic i el Canadà per combatre l’entrada de fentanil i l’arribada de migrants al país. El Tribunal de Comerç Internacional nord-americà ha ordenat paralitzar els aranzels del 30% sobre el gegant asiàtic, els gravàmens del 25% sobre alguns béns procedents de Mèxic i el Canadà, a més dels aranzels globals del 10%. Aquests últims s’estaven aplicant, per exemple, als productes de la Unió Europea.
"Tot el sistema d’aranzels del Día de l’Alliberament i altres aranzels de la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional de 1977 (IEEPA) és il·legal i està prohibit per una ordre judicial permanent", recull l’escrit, que també el considera "inconstitucional" en eludir el seu pas pel Congrés.
La cort ha pres aquesta decisió al·legant que "no interpreta que l’IEEPA –de la qual s’ha valgut Trump per justificar la seua política aranzelària– confereixi tal autoritat il·limitada i deixa sense efecte les tarifes impugnades imposades en virtut d’ella". Això explica que la suspensió no afecti les taxes del 25% sobre automòbils, acer i alumini, en estar subjectes a la Llei d’Expansió Comercial. El tribunal ha resolt a favor d’una mesura cautelar permanent, la qual cosa podria congelar els aranzels globals, abans fins i tot que Washington arribi a algun acord amb països afectats. Així, ha ordenat un termini de deu dies naturals perquè les ordres administratives "facin efectiva la mesura cautelar permanent", segons recull la cadena de televisió nord-americana CNN. Això significa que la major part dels gravàmens quedarien paralitzats si el fallo es manté en apel·lació i arriba fins el Tribunal Suprem, de majoria conservadora.
El fallo va ser escrit per un plafó de tres jutges d’aquest tribunal –designats pels expresidents Ronald Reagan, Barack Obama i l’actual inquilí de la Casa Blanca en el seu primer mandat– en resposta a una demanda del centre independent Liberty Justice Center en representació de cinc empreses que al·legaven haver estat greument perjudicades pels aranzels del mandatari republicà.
La Casa Blanca ha assegurat que recorrerà la sentència defensant la necessitat dels gravàmens perquè els dèficit comercials dels Estats Units amb altres països han "creat una emergència nacional que ha delmat les comunitats nord-americanes", segons ha assenyalat el portaveu Kush Desai. "No els correspon a jutges no electes decidir com abordar adequadament una emergència nacional. El president Trump es va comprometre a prioritzar als Estats Units, i l’Administració està compromesa a utilitzar tots els recursos del poder executiu per abordar aquesta crisi i restaurar la grandesa nord-americana", ha agregat en un comunicat recollit per la CNN.