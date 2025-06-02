PRÒXIM
Israel bombardeja dos centres d’ajuda a Gaza i deixa més de trenta morts
Almenys 31 palestins van morir i uns 200 van resultar ferits ahir en mans de les forces israelianes després d’obrir foc contra persones que es dirigien a un lloc de distribució d’ajuda organitzat per la Fundació Humanitària per a Gaza, la qüestionada nova organització d’assistència concebuda pels Estats Units i Israel, en un incident ocorregut a l’oest de Rafah, al sud de l’enclavament. Sobre això, el comissionat general de l’agència de Nacions Unides per als refugiats, Philippe Lazzarini, va denunciar que els centres de distribució d’ajuda per a Gaza establerts per aquesta fundació no són més que una “trampa mortal” per als ciutadans de l’enclavament com demostra l’“atroç crim” amb “morts en massa” com aquest ahir. També es va denunciar un segon incident en un altre centre d’ajuda d’aquesta fundació, aquesta vegada a l’eix de Netzarim, al centre de la Franja de Gaza, que es va saldar amb un mort i 14 ferits.
“Israel ha d’aturar ja aquesta guerra inhumana. Els gazians, els seus nens i nenes, mereixen salut, educació i dignitat”, va dir ahir el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que va instar la comunitat internacional a “parar aquesta guerra” i aplicar la solució de dos Estats.