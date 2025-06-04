PRÒXIM
Desenes de morts a les cues de la fam a Gaza
L’alt comissariat de l’ONU per als drets humans, Volker Türk, va denunciar ahir els atacs mortals d’Israel contra desesperats palestins que intentaven accedir “a exigües quantitats d’ajuda alimentària a Gaza”, durant els tres últims dies, i que han causat almenys 62 víctimes mortals i centenars de ferits.
Les informacions rebudes per l’organisme de fonts palestines indiquen que el dia 1 de juny hi va haver 32 morts com a conseqüència d’aquests atacs, 3 dilluns i 27 la matinada de dilluns a dimarts, va indicar la premsa a Ginebra.
En un altre ordre de coses, les Forces de Defensa d’Israel van anunciar la mort de tres militars, víctimes d’una explosió al nord de la Franja de Gaza.