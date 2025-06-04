SUCCESSOS
Troben els cossos d’una parella calcinats
Possible cas de violència masclista
Els investigadors treballen a esbrinar si la troballa de dos cossos calcinats en un cotxe a Campo Lameiro (Pontevedra) podria deure’s a un cas de violència masclista, segons van informar ahir fonts pròximes a la investigació.
Les tasques per a la identificació dels dos cadàvers tardaran “diversos dies”, però s’intenta concretar si es tracta d’una parella de Moraña, municipi veí, que convivia i que, en el cas d’ell, tenia diverses denúncies per violència masclista interposades per la dona i trencaments d’ordres d’allunyament.
Segons La Voz de Galicia, la dona era mare de cinc fills i tenia una ordre de protecció contra la seua parella.
El cos de la dona estava dins del cotxe i molt afectat per les flames –tot just en queden els ossos–, la qual cosa està complicant la identificació.
Mentrestant, el cadàver de l’home, que es trobava al costat del vehicle, també estava cremat, però la part superior es troba menys afectada per les flames.
Els investigadors sí que han aconseguit identificar el vehicle en el qual hi havia els dos cadàvers, però ara per ara no s’ha informat de qui són els propietaris.