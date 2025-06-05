SEGRE

La central nuclear Ascó I notifica una fallada al seu recinte de contenció

A causa d’un increment del nivell dels embornals interiors i la incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació

Imatge d’arxiu de la torre de refrigeració de la central nuclear d’Ascó I.

Imatge d’arxiu de la torre de refrigeració de la central nuclear d’Ascó I.EFE/Jaume Sellart

Lluís Serrano
Publicat per
agencias

Creat:

Actualitzat:

La central nuclear d’Ascó, a Tarragona, ha notificat aquest dijous al Consell de Seguretat Nacional (CSN) l’inici de la seqüència de parada de la seua unitat I durant aquesta matinada a causa d’un increment del nivell dels embornals interiors del recinte de contenció.

"Per criteris de protecció radiològica, no es pot accedir en operació a potència a la zona per determinar la seua procedència", informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav).

La incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones o el medi ambient.

"Una vegada la planta es trobi en Mode 3 (espera calenta) es portarà a terme una inspecció visual detallada per avaluar accions a realitzar", explica Anav.

