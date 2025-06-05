La central nuclear Ascó I notifica una fallada al seu recinte de contenció
A causa d’un increment del nivell dels embornals interiors i la incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació
La central nuclear d’Ascó, a Tarragona, ha notificat aquest dijous al Consell de Seguretat Nacional (CSN) l’inici de la seqüència de parada de la seua unitat I durant aquesta matinada a causa d’un increment del nivell dels embornals interiors del recinte de contenció.
"Per criteris de protecció radiològica, no es pot accedir en operació a potència a la zona per determinar la seua procedència", informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav).
La incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones o el medi ambient.
"Una vegada la planta es trobi en Mode 3 (espera calenta) es portarà a terme una inspecció visual detallada per avaluar accions a realitzar", explica Anav.