JUSTÍCIA
Ábalos podria haver admès mossegades en adjudicacions
L’UCO li escorcolla el domicili a València
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va escorcollar ahir la casa de l’exministre de Transports José Luis Ábalos a València per ordre del Tribunal Suprem, a més de constructores a Navarra presumptament beneficiades amb manipulacions d’obra pública. Els agents, que van acabar l’escorcoll poc abans de les 17 hores, van clonar alguns dels seus dispositius i van abandonar l’habitatge portant caixes, maletins i maletes.
El Tribunal Suprem va ordenar l’entrada arran d’uns enregistraments trobats al mòbil de Koldo García, exassessor ministerial d’Ábalos i també investigat, en els quals l’exministre reconeixeria haver rebut un “benefici econòmic” a canvi d’adjudicacions d’obra pública, que s’haurien produït per l’“eventualment il·lícita intervenció” d’Ábalos. La Guàrdia Civil va buscar documentació sobre contractes d’obra civil, relacionada amb les suposades comissions del cas Koldo.
Ábalos, que va ser present en l’escorcoll de casa seua –que va durar nou hores–, va defensar la seua innocència i va assegurar que “hi ha més sospites que indicis” contra ell.