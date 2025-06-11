Espanya i el Regne Unit tanquen un "acord històric" sobre Gibraltar després del Brexit
S'eliminaran "totes les barreres físiques i controls" sobre persones i mercaderies mentre es preserva l'espai Schengen
Espanya i el Regne Unit han tancat aquest dimecres un "acord històric" sobre Gibraltar després de quatre anys de negociacions arran del Brexit. Així ho ha anunciat en una roda de premsa des de la Comissió Europea el ministre d'Afers Estrangers del govern espanyol, José Manuel Albares, qui ha qualificat el pacte com "un abans i un després" en les relacions entre la Unió Europea, Espanya i el Regne Unit. Entre els elements més rellevants de l'acord destaca l'eliminació de "totes les barreres físiques, els controls i les inspeccions" sobre persones i mercaderies que circulin entre l'Estat i Gibraltar, al mateix temps que es preserva l'espai Schengen, el Mercat únic i la Unió Duanera de la UE.
Segons un comunicat publicat per l'executiu comunitari, aquest dimecres s'ha assolit un "pacte polític concloent" amb les bases principals per al futur Acord entre la UE i el Regne Unit en relació amb Gibraltar. Un text que, en cap cas -segons remarquen des de Brussel·les- afecta les posicions que tant Espanya com el Regne Unit tenen pel que fa a la sobirania del penyal.
En concret, les parts han acordat que només hi haurà controls fronterers dobles de Gibraltar i de Schengen -és a dir, d'Espanya- al port i a l'aeroport de Gibraltar. D'aquesta manera, s'eliminen els controls al punt de pas entre Gibraltar i 'La Línea' per a les persones que hi creuen diàriament, unes 15.000 aproximadament.
També s’han acordat disposicions sobre visats i permisos, i una estreta cooperació entre els cossos policials i les autoritats de seguretat.
Pel que fa a les mercaderies, les parts han acordat les bases de la futura unió duanera entre la UE i Gibraltar, que preveu una forta cooperació entre les autoritats duaneres respectives i l’eliminació dels controls.
Així mateix, hi ha mesures previstes en matèria de fiscalitat indirecta per evitar distorsions en casos com el del tabac, i compromisos en matèria de competència, blanqueig de capitals, drets dels treballadors transfronterers o coordinació de la seguretat social.
Ara, els equips negociadors hauran de redactar el text jurídic complet de l'acord per permetre la seva signatura i ratificació. Preguntat per aquesta qüestió, el comissari de Comerç i Seguretat Econòmica, Maros Sefcovic, s'ha mostrat "convençut" que les parts implicades ratificaran un acord que "dona la millor resposta a cada repte que s'ha posat sobre la taula durant els últims anys".
L'última barrera continental
Durant la roda de premsa posterior a l'anunci de l'acord, el ministre espanyol ha qualificat la fita "d'històrica", tot subratllant que marca "un abans i un després per a l'estabilitat, la cooperació i el benestar" de la població d'ambdues zones.
"Amb aquest acord desapareixerà l'últim mur de l'Europa continental, i queda garantida la lliure circulació de persones i mercaderies; Gibraltar estarà connectat amb l'espai Schengen [...] i la lliure circulació de mercaderies també quedarà assegurada, evitant distorsions, ja que hi haurà un procés de convergència fiscal que garantirà una competència justa per a tots", ha resumit Albares.
Al seu torn, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assenyalat que avui "és un gran dia" per al camp de Gibraltar. "Després de tres segles sense avenços, la UE, el Regne Unit i Espanya tanquen un acord global en benefici dels ciutadans i de la nostra relació bilateral amb el Regne Unit", ha apuntat. "Tot plegat sense renunciar a les reclamacions espanyoles", ha afegit.
Les línies mestres del pacte, que va es van encarrilar després de la primera cimera entre la UE i el Regne Unit a principis del maig passat, han estat segellades pel mateix Albares, el comissari Sefcovic; el ministre d'Exteriors britànic, David Lammy, i el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo.