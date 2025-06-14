Els àudios entre Santos Cerdán, Koldo García i José Luis Ábalos: “Necessito diners, cap”
L’informe de 490 pàgines de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil assenyala directament el ja exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán com l’encarregat presumptament de gestionar les contraprestacions econòmiques percebudes per l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el que va ser el seu assessor Koldo García per adjudicar obres públiques a diverses empreses. En total, l’informe recull vuit àudios que haurien estat gravats pel mateix Koldo García entre els anys 2019 i 2023, i que hauria fet tant amb Santos Cerdán com amb Ábalos, així com converses per WhatsApp de l’exassessor ministerial amb diferents persones.
En el primer d’aquests àudios, Koldo García demana diners a Cerdán: “Necesito diners, cap, perquè els he donat tots a ell”, amb referència a una comissió que hauria anat a parar a Ábalos.
Durant una altra conversa, Cerdán interromp en diverses ocasions Koldo García perquè no vol que es parli d’aquests assumptes en veu alta. “Que no ho diré, que jo porto el paper ho apuntem i veiem, punt”, diu Cerdán. “Koldo! Que no vull que parlis d’això, que no es parla”, li torna a etzibar. Així mateix, en una altra conversa Koldo García li va dir al que va ser el seu cap que “el fill de puta de Santos” Cerdán “s’ha quedat amb diners” i que havia fet “coses molt més greus” que l’exministre de Transports.
Es tracta d’una conversa del 23 de novembre del 2023, recollida en un informe policial entregat al Tribunal Suprem, en la qual, segons es desprèn de l’enregistrament, Ábalos tindria pendent de cobrament uns 450.000 euros, mentre que Koldo García reclamaria 130.000 euros i uns altres 100.000 euros addicionals.
A més, els àudios gravats per Koldo García revelen que va dissenyar amb Ábalos l’organització d’un cap de setmana “discret” en funció de les dones que volien veure, i que es van repartir per “canviar” i “conèixer-ne” d’altres. “Te’n tinc preparada una (...) L’Ariatna està bé, està tot just, està perfecta. I la colombiana nova”, li va indicar Koldo. Cerdán es mantenia ahir com a diputat del Grup Socialista del Congrés malgrat haver anunciat dijous que renunciaria a l’escó.
❘ madrid ❘ El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va rebutjar que el president Pedro Sánchez s’hagi de sotmetre a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats al donar-se a conèixer dijous l’informe de l’UCO sobre Santos Cerdán perquè, segons el seu parer, la majoria parlamentària es demostra guanyant votacions dia a dia.
En declaracions als mitjans des del palau de Parcent, va subratllar que la majoria parlamentària “es demostra en el dia a dia”, posant èmfasi que aquest mateix dijous el Govern espanyol va guanyar una votació sobre la reforma de la llei de la carrera judicial i fiscal “amb la mateixa majoria que es va aconseguir en la investidura de Pedro Sánchez”.
El PSOE intenta recompondre’s 24 hores després del xoc provocat per la dimissió de Santos Cerdán i, enmig de la “tristesa” i la decepció causades per les revelacions de l’informe de la Guàrdia Civil, busca com a congrés la credibilitat que, admeten, ha quedat “tocada”.
Així ho veuen, tant Bolaños com el ministre de Transformació Digital, Óscar López, que van defensar l’actuació del partit.
A més, a preguntes dels periodistes sobre converses recollides a l’informe de l’UCO que parlen d’un “impost” que pugui apuntar a un finançament irregular del partit, Bolaños ho va negar.
“L’informe de l’UCO té 490 folis i és un informe molt sòlid. En cap de les línies d’aquests 490 folis no hi ha cap indici d’un possible finançament irregular”, va assegurar el ministre.
ERC i el BNG van registrar ahir una petició formal perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, comparegui davant del ple del Congrés per retre comptes per les presumptes mossegades gestionades per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán provinents d’empreses que haurien rebut contractes del ministeri de Transports.
Feijóo assegura que Sánchez no està “net”
El líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, va assegurar ahir que el cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, no està “net” i va avisar els socis del PSOE que els seus electors no els van votar per “facilitar i mantenir la corrupció”. Dit això, va carregar contra Vox per centrar-se a “criticar” el PP al conèixer-se l’informe de l’UCO de la Guàrdia Civil.
Felip VI i la legitimitat de les institucions
El rei va recordar ahir que la legitimitat de les institucions s’alimenta de la confiança de la ciutadania i merèixer-la requereix un esforç diari i va defensar la tasca dels jutges i magistrats, que vetllen pel principi d’igualtat davant de la llei.
Sumar insisteix a exigir un “reset” de la legislatura
La portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, va insistir a exigir un “reset” de la legislatura perquè “la corrupció està assetjant aquest país massa temps”.
Podem veu “a l’UCI” el Govern de coalició
Podem va valorar ahir que l’Executiu estatal està en una situació “molt delicada” i el veu pràcticament a l’UCI per l’informe de l’UCO sobre la presumpta vinculació en la trama Koldo García de Santos Cerdán.
El lehendakari Pradales apel·la a la prudència
El lehendakari, Imanol Pradales, va admetre ahir que l’informe de l’UCO “posa la legislatura en una altra fase”, però ha apel·lat a “la prudència” perquè la investigació està en fase inicial i no hi ha sentència.
Susana Díaz veu esperar el 2027 ‘impossible’
L’expresidenta de la Junta d’Andalusia i actual senadora del PSOE, Susana Díaz, va apuntar ahir que considera “impossible” que el president del Govern central, Pedro Sánchez, pugui aconseguir l’objectiu d’esperar el 2027 per convocar les pròximes eleccions generals.