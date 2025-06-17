POLÍTICA
El PP rebutja una moció de censura i exigeix que Sánchez dimiteixi
Demana a socis del PSOE deixar de “tapar” la corrupció. Feijóo aconsegueix el 99,72 per cent de vots favorables per ser reelegit president dels populars
El portaveu estatal del PP, Borja Sémper, va exigir ahir la compareixença urgent aquesta mateixa setmana en el Ple del Congrés del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, per informar de la “corrupció” i convocar eleccions generals. Després de rebutjar una moció de censura perquè seria un “baló d’oxigen per al sanchisme”, va avisar els socis del PSOE que si continuen donant suport al president del Govern “demà estaran deslegitimats per parlar de transparència i fer política”. “Sánchez avui ha decidit una agonia lenta. Aquest és el seu problema però serà molt més dolorosa”, va avisar Sémper a Sánchez en una roda de premsa a la seu del PP, on va ressaltar que “la millor mesura per combatre la corrupció” és que el cap de l’Executiu presenti la seua dimissió.
Sémper va criticar que el “capità” Sánchez, com ell mateix “s’ha autodefinit”, s’hagi “presentat novament com una víctima”. “Ni més i ni menys una víctima de no haver pogut menjar, no és veritablement lamentable amb el que està caient a Espanya”, va censurar, després d’aquesta roda de premsa de Sánchez a la seu del PSOE al voltant de les 17.00 hores.
Al seu parer, les declaracions del president del Govern evidencien que “ha perdut qualsevol tipus de connexió amb la realitat”. “Ni tan sols una gruixuda capa de maquillatge no ha estat capaç de tapar el ciment de formigó armat amb què cobreix el seu rostre”, va exclamar, per acusar-lo d’“insultar a la intel·ligència dels espanyols i al seu propi partit”.
Mentrestant, el líder de Vox, Santiago Abascal, va qualificar de “mentider mafiós” el president del Govern.
En una roda de premsa al matí, Abascal va demanar el suport d’almenys dos diputats del Congrés per poder presentar, juntament amb els 33 del seu partit, una moció de censura contra Sánchez amb el compromís de convocar immediatament eleccions generals si tira endavant. “Que l’encapçali qui sigui”, va dir.
D’altra banda, el 99,72% dels militants que han votat han mostrat el seu suport a Alberto Núñez Feijóo perquè sigui reelegit president del PP en la primera volta de les eleccions internes que ha celebrat la formació, amb ell com a únic candidat.