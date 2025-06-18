SUCCESSOS
Un operatiu contra el top manta deixa 19 detinguts i 3 mossos ferits
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van portar ahir a terme un macrooperatiu contra el top manta a les localitats de Salou i Reus que es va saldar amb 19 detinguts i tres agents ferits lleus a conseqüència de l’oposició mostrada pels manters, que van llançar pedres contra ells i van destrossar els vidres d’una desena de vehicles aparcats. Durant l’operatiu es va intervenir força material falsificat, encara per valorar.