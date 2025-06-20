GOLF
L’Exèrcit iranià ataca un hospital a Israel i deixa més de setanta ferits
Donald Trump decidirà en les pròximes dos setmanes si intervé en el conflicte
El Govern d’Israel va denunciar ahir que l’Exèrcit de l’Iran va atacar amb míssils l’hospital de Soroka, al sud del país i que va deixar uns 72 ferits. Els atacs creuats entre Israel i l’Iran es mantenen des de fa una setmana, malgrat que de moment el Govern nord-americà, soci d’Israel, encara no ha intervingut directament en el conflicte.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va afirmar que “els tirans a Teheran pagaran un alt preu” per l’ofensiva iraniana, mentre que el ministre de Defensa de l’estat hebreu, Israel Katz, va qualificar el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, com el “Hitler modern” i va declarar que “no ha de continuar existint”, a la qual cosa Netanyahu va dir que “ningú és immune”.
L’Executiu iranià va admetre que l’atac estava dirigit cap a una caserna d’intel·ligència israeliana i va ser acusat per Israel d’utilitzar “municions de carràs” per augmentar els danys.
Per la seua part, la Casa Blanca va informar que el president dels EUA, Donald Trump, prendrà una decisió sobre la seua intervenció en el conflicte en les “properes dos setmanes”. Segons l’administració nord-americana, el contacte amb el règim iranià “ha continuat”, per la qual cosa la seua entrada en la guerra dependrà de l’èxit de les negociacions.
L’Iran va advertir els EUA en els últims dies que una intervenció li provocaria “un mal irreparable” i va assegurar que les seues bases militars a la regió passarien a ser un objectiu.
D’altra banda, el ministeri d’Exteriors espanyol va informar que més de 40 espanyols que es trobaven a Teheran han estat evacuats i ja han travessat la frontera amb Armènia.
n El president de Rússia, Vladímir Putin, va afirmar ahir que l’Iran no li havia demanat ajuda en el conflicte que manté amb Israel des de la setmana passada. Putin va demanar el cessament de les hostilitats, després d’arribar a un acord amb Israel per protegir la seguretat dels seus treballadors en una central nuclear a l’Iran. A més, el líder rus va condemnar ahir al costat del president de la Xina, Xi Jinping, les accions empreses per l’Exèrcit israelià sobre Teheran per conversa telefònica.