El conflicte posa en perill el mercat del cru i els fertilitzants
L’estret d’Ormuz pot convertir-se en una amenaça per al comerç. Lleida s’hi juga gairebé 20 milions en exportacions a Israel i prop de 8 a l’Iran
L’Iran va amenaçar ahir de tancar l’estret d’Ormuz, per on transita el 20% del petroli mundial, una mesura que pot ser un dur cop per al comerç internacional i per a totes les economies, que temen que el cru dispari els seus preus i amb això el de gasolina i gasoil i tots els derivats. De fet, es dispararien també les tensions inflacionistes i ja se sap que els bancs centrals prenen l’IPC com un termòmetre per actuar sobre els tipus d’interès.
Els agricultors de Lleida estan especialment preocupats per la repercussió sobre els costos dels fertilitzants en un context d’encariment d’insummes. L’Iran ha tancat set de les seues plantes d’amoníac i urea, mentre que Egipte ha parat la seua producció pel tall de gas israelià, la qual cosa implica una pèrdua del 40 per cent de la urea mundial, segons càlculs de COAG, organització de la qual forma part JARC.
A més, la UE ha anunciat aranzels addicionals a fertilitzants i productes agrícoles russos i bielorussos.
Així mateix, la situació a Israel i l’Iran i les tensions al Pròxim Orient posen en perill les relacions comercials d’empreses de Lleida, que es juguen en ambdós mercats exportacions per sobre dels 27 milions d’euros.
En el cas de l’Iran, país sobre el qual pesen sancions internacionals, les firmes de la demarcació van vendre l’any passat 7,6 milions d’euros.
Precisament, els adobs van suposar el gruix, amb 3,7 milions. Les importacions, per la seua part, van ser molt limitades, de tot just 234.100 euros. A Israel, el producte lleidatà que representa la majoria de les vendes és l’oli d’oliva amb 6,6 milions d’euros l’any passat. S’hi sumen, per exemple, 1,3 milions en conserves i sucs de fruites i verdures.
Un altre mig milió d’euros van ser fruites, fonamentalment pera blanquilla, una varietat que va perdent pes a les finques de Lleida però que continua tenint mercat a Israel.
Fonts del sector temen que el mercat hebreu es pugui veure compromès amb represàlies davant de la postura del Govern espanyol, entre altres punts, pel seu reconeixement de Palestina.
Les importacions lleidatanes d’Israel es van limitar l’any passat a poc més de 883.000 euros. Aquestes compres estan molt diversificades i el primer producte per import està format per materials plàstics, amb 273.000 euros.