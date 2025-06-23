Illa demana “humilitat” a Aznar per les seues crítiques a Sánchez
L’expresident del PP insinua que el líder socialista pot alterar les generals. El president català diu que va presidir el govern “de la corrupció i la guerra”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va retreure ahir a l’expresident del Govern espanyol amb el Partit Popular José María Aznar que doni “lliçons” després que aquest hagi assegurat que Pedro Sánchez “és capaç de manipular les pròximes eleccions espanyoles”. “Menys lliçons i més humilitat, perquè vostè va presidir el govern de la corrupció, de les mentides i de la guerra”, va exclamar Illa en un acte de les Joventuts del PSC a Castellnou de Bages.
Així, Salvador Illa va carregar contra Aznar després que aquest hagi assegurat en una entrevista al diari El Mundo que Pedro Sánchez “és capaç de fer qualsevol cosa” per sortir ben parat dels casos de corrupció que escatxiguen el PSOE. “Quan un és capaç d’adulterar unes eleccions internes al partit, per què no alterarà unes eleccions generals?”
El cap de l’Executiu també va retreure que Aznar sigui partidari d’eliminar les conferències de presidents autonòmics i va assegurar que “sembla mentida que després de presidir vuit anys Espanya no conegui Espanya”. Així, el va avisar que “l’Espanya plural i diversa és la real i és irreversible” i va fer una crida a “fer memòria” i recordar “com estàvem fa vuit anys” amb el PP a la Moncloa.
Illa va aprofitar l’ocasió per fer referència al cas de corrupció que afecta el PSOE i va reconèixer que els socialistes passen per un moment “dolorós”. “Un company –amb referència a l’exsecretari d’organització del PSOE Santos Cerdán–, ja excompany, ha traït els nostres valors (...), perquè els nostres valors són incompatibles amb qualsevol comportament de corrupció o masclisme”, va reconèixer.
“Actuem des el primer moment”
Ara bé, va ressaltar que Sánchez va actuar “ràpid i amb contundència” des del primer “indici” de criminalitat. “No som dels que esperem a veure què passa, actuem des del primer moment”, va insistir Illa, que va afegir que “això no fa més feble” el partit, sinó que “l’esperona a continuar treballant amb més convicció que mai”.
Illa va reiterar que l’obra de govern de Sánchez “no queda enterbolida” per cap actitud de cap company i li va traslladar “tot el seu suport” i el del PSC.