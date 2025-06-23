SEGRE

L’Iran anuncia un atac contra la base dels Estats Units a Qatar

Bandera de Qatar a Doha.

Bandera de Qatar a Doha.Europa Press/Contacte/Sergi Reboredo - Arxiu

europa press 

Les autoritats de l’Iran han anunciat l’inici d’atacs contra les bases dels Estats Units a Qatar com a represàlia pel bombardeig llançat diumenge sobre instal·lacions nuclears iranianes, segons la televisió oficial.

Aquest atac, del qual no han transcendit detalls, ha deixat ja explosions que s’han pogut sentir a la capital qatariana, informa la cadena Al-Jazira.

Qatar allotja la Base Aérea Al Udeid, construïda en 1996 i caserna del Comandament Central dels Estats Units. És la més gran en termes de personal de totes les que té repartides per la regió el país nord-americà, amb uns 10.000 efectius.

